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मेरठ में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते सदर तहसील कानूनगो गिरफ्तार

आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई.

मेरठ में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन
मेरठ में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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मेरठ: जनपद के सदर तहसील परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो धर्मपाल सिंह को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित आलमपुर निवासी किसान दल सिंह से कानूनगो ने खेत की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगा था.

देहलीगेट थाना प्रभारी अतुल कुमार के अनुसार, ​मुंडाली थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर निवासी पीड़ित दल सिंह के एक जमीन पर विवाद चल रहा है. विवाद के समाधान और पैमाइश के लिए दल सिंह ने धारा 24 के तहत एसडीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. एसडीएम कोर्ट की ओर से मामले की स्थलीय रिपोर्ट तैयार करने का आदेश सदर तहसील को भेजा गया था. ​

आरोप है कि सदर तहसील में तैनात कानूनगो धर्मपाल सिंह रिपोर्ट लगाने के नाम पर कई दिनों से पीड़ित को टहला रहा था, जब भी पीड़ित तहसील पहुंचता, कानूनगो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लौटा देता. आखिरकार, कानूनगो ने रिपोर्ट लगाने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी. पीड़ित ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, लेकिन कानूनगो रिश्वत के लिए अड़ा रहा.

​कानूनगो की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित दल सिंह ने करीब दो दिन पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मेरठ में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के सत्यापन के बाद एंटी करप्शन ने एक विशेष टीम का गठन किया गया.


​योजना के तहत, बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने पीड़ित को केमिकल (फिनॉफ्थलीन पाउडर) लगे 30,000 रुपये के नोट देकर सदर तहसील भेजा, जैसे ही सदर तहसील में पीड़ित दल सिंह ने यह रकम कानूनगो धर्मपाल सिंह को थमाई, वैसे ही पहले से सादे कपड़ों में मुस्तैद खड़ी एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोचा लिया, जब आरोपी कानूनगो के हाथ धुलवाए गए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया, जिससे रिश्वतखोरी की पुष्टि हो गई.

​एंटी करप्शन टीम प्रभारी रविन्द्र ने बताया कि हमें पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत मिली थी कि धारा 24 की रिपोर्ट लगाने के नाम पर कानूनगो रिश्वत मांग रहा है. शिकायत की पुष्टि के बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित कर आरोपी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

​कानूनगो की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही तहसील परिसर और राजस्व कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. एंटी करप्शन टीम की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की आम जनता में जमकर सराहना हो रही.

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