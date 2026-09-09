ETV Bharat / state

मेरठ में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते सदर तहसील कानूनगो गिरफ्तार

मेरठ में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन ( Photo credit;ETV Bharat )