कांतारा चैप्टर 2 फिल्म कब आएगी, वाराणसी में डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने किया खुलासा
कांतारा चैप्टर वन की सक्सेस के बाद वाराणसी पहुंचे ऋषभ शेट्टी ने ETV Bharat से खास बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 8:43 PM IST
वाराणसी: कांतारा चैप्टर 1 की सक्सेस की हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज हुई यह फिल्म 700 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में शामिल हुए.गंगा सेवा निधि की नियमित गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे ऋषभ शेट्टी ने ETV Bharat से खास बातचीत की.
सवाल: बनारस आने का कोई विशेष कारण?
ऋषभ शेट्टीः 'मैंने ईश्वर और ईश्वर के गढ़ के बारे में जो कांतारा फिल्म की है, कोस्टल रीजन की जो हमारी भगवान की शक्ति क्या है, डिवाइन फिल्म करने के वक्त ही मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं फिल्म पूरा होने के बाद बाबा विश्वनाथ को चरण स्पर्श करूंगा और गंगा आरती करूंगा. आज मैं वह पूरा करने आया हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है'.
सवाल: क्या यूथ अब रोमेंटिक की जगह रिलिजियस फिल्मों को पसंद कर रहा है?
ऋषभ शेट्टी: यूथ हर चीज पसंद करता है, बस उन चीजों को सही तरीके से बस प्रस्तुत करना चाहिए. यूथ को बहुत अच्छी नॉलेज है हर चीज की, हमारे धर्म के बारे में हमारी भारतीयता के बारे में उनका ज्ञान बहुत है, वह बहुत फॉलो करते हैं, हम भी बहुत कुछ फॉलो करके यहां आए हैं.
सवाल: कांतारा चैप्टर वन के बाद आगे की क्या तैयारी है, क्या अगला पार्ट आएगा?
ऋषभ शेट्टी: कांतारा के अगले पार्ट में अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन जय हनुमान फिल्म को लेकर हम काम शुरू कर चुके हैं. तीन-चार महीने के बाद इस पर काम तेज होगा. उन्होंने कहा कि यूपी आना मुझे बहुत पसंद है. पिछले बार राम मंदिर में दर्शन करने आया था. दूसरी बार वाराणसी आकर बहुत खुशी हो रही है.
