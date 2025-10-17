ETV Bharat / state

कांतारा चैप्टर 2 फिल्म कब आएगी, वाराणसी में डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने किया खुलासा

कांतारा चैप्टर वन की सक्सेस के बाद वाराणसी पहुंचे ऋषभ शेट्टी ने ETV Bharat से खास बातचीत की.

एक्टर ऋषभ शेट्टी.
एक्टर ऋषभ शेट्टी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:43 PM IST

वाराणसी: कांतारा चैप्टर 1 की सक्सेस की हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज हुई यह फिल्म 700 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में शामिल हुए.गंगा सेवा निधि की नियमित गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे ऋषभ शेट्टी ने ETV Bharat से खास बातचीत की.

सवाल: बनारस आने का कोई विशेष कारण?
ऋषभ शेट्टीः 'मैंने ईश्वर और ईश्वर के गढ़ के बारे में जो कांतारा फिल्म की है, कोस्टल रीजन की जो हमारी भगवान की शक्ति क्या है, डिवाइन फिल्म करने के वक्त ही मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं फिल्म पूरा होने के बाद बाबा विश्वनाथ को चरण स्पर्श करूंगा और गंगा आरती करूंगा. आज मैं वह पूरा करने आया हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है'.

ऋषभ शेट्टी से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)
धार्मिक फिल्मों के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा क्यों हो गया है?ऋषभ शेट्टी: मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में पहले से बदलाव है. कभी-कभी स्लो होता है, कभी-कभी तेज हो जाता है. आफ्टर कोविड बहुत सारी फिल्में आ रही हैं. फिल्मों में बहुत से बदलाव दिख रहे हैं और जनता को भी डिफरेंट टाइप की फिल्में देखने का मौका मिल रहा है. चाहे कॉमेडी हो एक्शन हो रोमांटिक हो धार्मिक हो, अब भारतीयता के बारे में हमारी मिट्टी के बारे में हमारी आस्था के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, इसी वजह से फिल्में जबरदस्त चल रही हैं.सवाल: क्या दक्षिण भारतीय फिल्मों का ट्रेंड बदल गया है?ऋषभ शेट्टी: हम पहले हॉलीवुड फिल्में देखते थे, बड़ी-बड़ी हिट फिल्म देखते थे, वह हिट फिल्में होती थी. लेकिन जो फ्लॉप फिल्म होती थी वह इंडिया में नहीं आती थी. हम सिर्फ सोचते थे कि हॉलीवुड सिर्फ एक्शन फिल्म बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरह की फिल्म साउथ में बनती थी. लेकिन अब केजीएफ के बाद जो नई जनरेशन है, जो कॉन्सेप्ट आया है, उसने लैंग्वेज का बैरियर अब टूट गया है. अब सारी भाषा और रीजन की फिल्में हर तरफ देखी जा रही है. इसलिए इसकी रीच बहुत बढ़ गई है. पहले हम कांटेक्ट बेस फिल्में, नोबेल बेस फिल्में करते थे. अब पुराणों के बारे में रामायण महाभारत के बारे में हम फिल्में बना रहे हैं. अब रीच बढ़ गई है, लोग पसंद कर रहे हैं.

सवाल: क्या यूथ अब रोमेंटिक की जगह रिलिजियस फिल्मों को पसंद कर रहा है?
ऋषभ शेट्टी: यूथ हर चीज पसंद करता है, बस उन चीजों को सही तरीके से बस प्रस्तुत करना चाहिए. यूथ को बहुत अच्छी नॉलेज है हर चीज की, हमारे धर्म के बारे में हमारी भारतीयता के बारे में उनका ज्ञान बहुत है, वह बहुत फॉलो करते हैं, हम भी बहुत कुछ फॉलो करके यहां आए हैं.

सवाल: कांतारा चैप्टर वन के बाद आगे की क्या तैयारी है, क्या अगला पार्ट आएगा?
ऋषभ शेट्टी: कांतारा के अगले पार्ट में अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन जय हनुमान फिल्म को लेकर हम काम शुरू कर चुके हैं. तीन-चार महीने के बाद इस पर काम तेज होगा. उन्होंने कहा कि यूपी आना मुझे बहुत पसंद है. पिछले बार राम मंदिर में दर्शन करने आया था. दूसरी बार वाराणसी आकर बहुत खुशी हो रही है.

