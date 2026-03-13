ETV Bharat / state

कांशीराम न्याय की बात करते थे, इसलिए हिंदुस्तान की राजनीति पर उनका प्रभाव था: राहुल गांधी

डॉ अंबेडकर शिक्षा की बात करते थे और कांशीराम न्याय की.

कांशीराम न्याय की बात करते थे, राहुल गांधी
कांशीराम न्याय की बात करते थे, राहुल गांधी (Photo credit: ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 4:44 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 5:36 PM IST

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी एक साल बाकी है, लेकिन तमाम पार्टियां सियासी समीकरण साधने में जुट गई है. दलित-अतिपिछड़ों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती 15 मार्च को है. लेकिन अभी से कांशीराम के बहाने कांग्रेस अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लाने और मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई है.

कांग्रेस के द्वारा कांशीराम को लेकर शुक्रवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कांशीराम को याद करते हैं, उनके विजन और हिंदुस्तान की राजनीति पर उनका जो प्रभाव था, इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं.

राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, देशभर की तमाम संस्थाएं, न्यायपालिका से लेकर ब्यूरोक्रेसी, मंत्रिमंडल और शिक्षण संस्थान सबको थोड़ी गहराई में जाकर देख लीजिए, 85% कहीं नही मिलेगा. कंपनियों में जाकर उनके सीईओ और मैनेजमेंट का नाम निकाल कर देखिए, कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी नहीं मिलेगा?

अदानी कंपनी की लिस्ट निकालिए, वहां पर भी आपको कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं मिलेगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम पढ़िए. आपको एक भी दलित नाम नहीं मिलेगा. एक भी पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा. एक भी आदिवासी का नाम नहीं मिलेगा. मनरेगा का लिस्ट निकालिए, उसमें 85% भरा हुआ मिल जाएगा, आरएसएस की लिस्ट निकालिए, उनके एक भी प्रचारक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं मिलेंगे, ये है बीजेपी की राजनीति.

राहुल गांधी ने कहा कि काशीराम ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया, अगर वह अपने विचारों से समझौता कर लेते, तो उनकी फोटो कभी नहीं लगती, अंबेडकर अगर कंप्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां नहीं लगती, गांधी, अंबेडकर और सावरकर में बड़ा फर्क है

खास बात ये है कि कांशीराम के सम्मान में ये तामम बातें राहुल गांधी बोल रहा थे, जिनके पिता राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से 1989 में लोकसभा चुनाव लड़े कांशीराम ने "नष्ट हो गई पार्टी" भ्रष्ट पार्टी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए किया था, लेकिन परिवर्तन के इस दौर में अब वही कांशीराम कांग्रेस के सबसे चहेते हो गए हैं. पार्टी को लगता है कि कांशीराम को सम्मान देकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का वोट हासिल किया जा सकता है.

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने बीएसपी की स्थापना कर, सत्ता के शिखर तक पहुंचाया. आज भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कांशीराम को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के बाद अपना सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं. उन्हें महापुरुष की संज्ञा देते हैं. लेकिन अब बसपा के अलावा कांशीराम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी लाडले होते जा रहे हैं.

कांशीराम की जयंती हो या पुण्यतिथि, सभी पार्टियों में इसे मनाने की होड़ लगी रहती है. इस बार 15 मार्च को कांशीराम जयंती से पहले ही बसपा एक बड़े आयोजन की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस बसपा से भी आगे है. पहली बार लखनऊ में कांग्रेस कांशीराम को लेकर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कर रही है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद शामिल होने पहुंचे हैं.

कांशीराम ने साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था. उनका मकसद पार्टी के सहारे दलित और वंचितों को उनका हक दिलाना था. कांशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए पार्टी लड़ेगी.

कांशीराम ने मुखर होकर दलितों के पक्ष में आवाज उठाई और इसका उन्हें फायदा भी मिला. दलित बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए. जिसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ. नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चली गई.

साल 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन कर कहा कि डॉ आंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं. कांशीराम का प्रभाव राजनीति में कुछ इस कदर बढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक की सत्ता हिलने लगी थी. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कांशीराम की राजनीति को कम करने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, उनके बढ़ते प्रभाव का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा.

कांग्रेस पार्टी जहां काशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में 13 मार्च को ही मना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर में 14 मार्च को कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है. भारतीय जनता पार्टी भी कांशीराम की जयंती धूमधाम से मनाएगी. कांशीराम के जरिए सभी पार्टियां वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हैं. हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इन पार्टियों पर कांशीराम की हमेशा से अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा कि असलियत में सामाजिक न्याय अगर किसी पार्टी ने दलित-वंचितों के साथ किया है, तो वह कांग्रेस ही है. जमींदारी उन्मूलन से लेकर उनकी शिक्षा और भोजन तक का ख्याल कांग्रेस ने रखा है. जहां तक बात कांशीराम की है, तो यह बिल्कुल सही है कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया और समाज में उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

लेकिन यह भी सच है कि वह हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे. प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा. उनका मकसद कांग्रेस को नीचा दिखाना था. हालांकि अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया और इसका फायदा भी उन्हें मिला. जहां तक बात है कि कांग्रेस, कांशीराम को इतना महत्व क्यों दे रही है, तो इसके पीछे वजह यही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांशीराम के मिशन को बेच दिया है, इस लिए कांग्रेस उनके मिशन को बचाने के लिए आगे आ रही है और सम्मान दे रही है.

