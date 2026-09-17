इंस्टाग्राम पर दोस्ती, सेम जेंडर आड़े नहीं , दो महिलाओं ने भागकर बसाया अपना घरौंदा
महाराजपुर थाने में पहुंचा मामला. पुलिस बता रही समलैंगिग संबंधों का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 11:38 AM IST
कानपुर : महाराजपुर थाने में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला पहुंचा है. यहां तीन बच्चों की महिला को एक युवती से प्यार हो गया. दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती परवान बढ़ी तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया. महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके पहुंची और वहां से लापता हो गई. मामला पुलिस में पहुंचने पर तलाश हुई तो दोनों महिलाएं पनकी क्षेत्र में एक साथ किराए के कमरे में साथ रहते मिलीं.
इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती : बताया गया कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 32 वर्षीय महिला के दो बेटे और एक बेटी है. करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर मूलरूप से महाराजपुर की रहने वाली 30 वर्षीय युवती से हुई थी. युवती कई साल से दिल्ली में रह रही थी. सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने शादी करके एक साथ रहने का इरादा बना लिया.
परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी : महिला करीब 10 दिन पहले अपनी ससुराल से मायके पहुंची और फिर अचानक गायब हो गई. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो महाराजपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. सर्विलांस की मदद से पुलिस को महिला की लोकेशन पनकी इलाके में रहने की मिली.
पनकी में मिली दोनों महिलाएं : सुराग मिलने पर महाराजपुर पुलिस ने बुधवार रात पनकी स्थित ठिकाने पर छापेमारी की. वहां महिला के साथ युवती भी मिली. जांच में सामने आया कि सरसौल के एक युवक की मदद से दोनों ने पनकी में किराए पर कमरा लिया था. दिल्ली से युवती भी कानपुर आ गई थी और यहां दोनों साथ रहने लगी थीं. पुलिस ने दोनों महिलाओं की मदद करने वाले युवक को भी हिरासत में लिया है.
पति के घर जाने को तैयार नहीं महिला : थाने लाने के बाद जब पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ की तो शादीशुदा महिला ने कहा कि वह अपने पति या मायकेवालों के साथ नहीं जाना चाहती है. वह युवती के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी हुई है. महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि समलैंगिक संबंधों का मामला है. दोनों महिलाएं बालिग हैं और एक साथ रहने की बात कह रही हैं. पुलिस पूरे कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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