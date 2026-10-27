भारत-श्रीलंका VBL ट्रॉफी के लिए कानपुर के दीपेन्द्र सिंह का चयन, UP के चार खिलाड़ियों का जलवा
चेन्नई में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगी VBL ट्रॉफी 2026
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:50 PM IST
कानपुर: अपनी कड़ी मेहनत के दम पर कानपुर के दीपेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पटल पर शहर का नाम रोशन कर दिया है. तमिलनाडु के चेन्नई में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली 'VBL ट्रॉफी 2026' के लिए भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का एलान कर दिया गया है. इसके लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह का चयन भारतीय टीम में हुआ है. उनके चयन से परिवार और पूरे खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है.
दरअसल, चेन्नई में आयोजित होने वाली इस द्विपक्षीय सीरीज में भारत और श्रीलंका की दिव्यांग टीमें आमने-सामने होंगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे इन खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ा मंच है. उत्तर प्रदेश डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल मैनेजर अंश साहू ने दीपेन्द्र सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है.
उन्होंने कहा कि दीपेन्द्र सिंह की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाले जज्बे का नतीजा है. हमें पूरा विश्वास है कि वह चेन्नई में होने वाली इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. एसोसिएशन की ओर से उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं.
उत्तर प्रदेश के चार खिलाड़ियों को मिला मौका
इस सीरीज के लिए उत्तर प्रदेश से कुल चार खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है, जो प्रदेश के लिए बेहद गर्व की बात है. कानपुर के दीपेन्द्र सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के जिन अन्य खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उनमें राधिका प्रसाद (अयोध्या), शेखर चौधरी (गाजियाबाद), विंटू यादव (बदायूं) शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों के चयन से यूपी के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
एसोसिएशन ने दी बधाई
दीपेन्द्र सिंह के भारतीय टीम में चुने जाने की खबर मिलते ही कानपुर समेत पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. उत्तर प्रदेश डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने दीपेन्द्र सिंह समेत अन्य चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है. खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि दीपेन्द्र अपनी शानदार विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के दम पर मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे.
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