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भारत-श्रीलंका VBL ट्रॉफी के लिए कानपुर के दीपेन्द्र सिंह का चयन, UP के चार खिलाड़ियों का जलवा

दीपेन्द्र सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अपनी कड़ी मेहनत के दम पर कानपुर के दीपेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पटल पर शहर का नाम रोशन कर दिया है. तमिलनाडु के चेन्नई में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली 'VBL ट्रॉफी 2026' के लिए भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का एलान कर दिया गया है. इसके लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह का चयन भारतीय टीम में हुआ है. उनके चयन से परिवार और पूरे खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है.

दरअसल, चेन्नई में आयोजित होने वाली इस द्विपक्षीय सीरीज में भारत और श्रीलंका की दिव्यांग टीमें आमने-सामने होंगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे इन खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ा मंच है. उत्तर प्रदेश डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल मैनेजर अंश साहू ने दीपेन्द्र सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है.