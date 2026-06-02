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वैश्विक तनाव में कानपुर शहर का निर्यात ₹735 करोड़ घटा; UP के निर्यात में 1.15% की कमी

वैश्विक तनाव में कानपुर शहर का निर्यात 735 करोड़ घटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पिछले साल जहां सूबे के निर्यातक बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ दरों को लेकर परेशान थे, वहीं इस साल जब जनवरी से उनका कारोबार पटरी पर आया. तभी अचानक फरवरी में शुरू हुए मिडिल-ईस्ट वॉर से निर्यात कारोबार फिर कमजोर पड़ने लगा. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के विशेषज्ञों ने जब निर्यात संबंधी आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार की, तो उन्होंने देखा पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर अभी तक कानपुर का कारोबार 735 करोड़ रुपए तक घट गया है. फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat) इसका असर यूपी के कारोबार पर भी दिखा. यहां निर्यात कारोबार में पिछले साल की तुलना में 1.15 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं, कानपुर के निर्यात में 6.60 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है. फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि शहर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 5988 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ. इसमें चमड़ा, चमड़े के उत्पाद, सैडलरी समेत अन्य उत्पाद शामिल रहे. इसी तरह टेक्सटाइल में 800 करोड़, इंजीनियरिंग में 1960 करोड़, रसायन, खाद्य और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में 918 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ.