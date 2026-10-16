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दो साल से धूल फांक रहा CM का ड्रीम प्रोजेक्ट; जानें कब संचालित होगा कानपुर कंवेंशन सेंटर

दो साल से धूल फांक रहा CM योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कानपुर का कंवेंशन सेंटर दो साल से बनकर पूरी तरह तैयार है. विभागों की लापरवाही और अफसरों की लेटलतीफी से अब तक यह कंवेंशन सेंटर संचालित नहीं हो पाया है. कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चुन्नीगंज चौराहे पर 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कंवेंशन सेंटर उद्घाटन की बाट जोह रहा है. आखिर से कारोबारियों के लिए कंवेंशन सेंटर के गेट खुलेंगे? यह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन अधिकारी 'जल्द' होगी शुरुआत का लॉलीपॉप जरूर दे रहें. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

कंवेंशन सेंटर ही नहीं शहर में एक 100 बेड का अस्पताल भी पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब शुरू नहीं हो पाया. हालात, यह है कि नवनिर्मित अस्पताल की दीवारों पर हरी काई जम रही है. कमोबेश यही स्थिति चुन्नीगंज चौराहा पर 95 करोड़ की लागत से बने कंवेंशन सेंटर का भी है.