दो साल से धूल फांक रहा CM का ड्रीम प्रोजेक्ट; जानें कब संचालित होगा कानपुर कंवेंशन सेंटर
कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:07 AM IST
कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कानपुर का कंवेंशन सेंटर दो साल से बनकर पूरी तरह तैयार है. विभागों की लापरवाही और अफसरों की लेटलतीफी से अब तक यह कंवेंशन सेंटर संचालित नहीं हो पाया है. कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चुन्नीगंज चौराहे पर 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कंवेंशन सेंटर उद्घाटन की बाट जोह रहा है. आखिर से कारोबारियों के लिए कंवेंशन सेंटर के गेट खुलेंगे? यह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन अधिकारी 'जल्द' होगी शुरुआत का लॉलीपॉप जरूर दे रहें. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
कंवेंशन सेंटर ही नहीं शहर में एक 100 बेड का अस्पताल भी पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब शुरू नहीं हो पाया. हालात, यह है कि नवनिर्मित अस्पताल की दीवारों पर हरी काई जम रही है. कमोबेश यही स्थिति चुन्नीगंज चौराहा पर 95 करोड़ की लागत से बने कंवेंशन सेंटर का भी है.
कमल की आकृति वाले इस भवन पर मोटी धूल की परतें जमा हो गई हैं. पानी की पाइपलाइन वाले टैंक में जो पानी जमा है, उसमें मच्छरों का डेरा जम चुका है. सेंटर के अंदर जो पौधे कभी शोभा बढ़ाने के लिए लगाए गए थे, वह अब झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं.
CM योगी कर चुके हैं तारीफ: कुछ समय पहले ही सीएम योगी कानपुर पहुंचे थे और शहर के पहले कंवेंशन सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया था. तब उन्होंने इसकी बनावट, डिजाइन, गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए इसे कानपुर की 50 लाख की आबादी के लिए बड़ी सौगात बताया था. साल 2022 में इसका काम शुरू हुआ था और अगस्त 2024 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गया.
क्यों हो रही देरी: करीब एक साल से नगर निगम समेत अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारों के टालमटोल वाले रवैए की वजह से सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइलें ठंडे बस्ते में ही बंद हैं. कानपुर में खासतौर से उद्यमियों व अन्य वर्गों के लिए तैयार इस कंवेंशन सेंटर को लेकर सभी का कहना था, कि जिम्मेदार अफसरों ने सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगा दिया है.
अब शुरू हुई संचालन की कवायद: अब जबकि पूरे सूबे में सीएम योगी के दौरे का प्लान बन गया है, तब कानपुर में भी जिम्मेदार अफसरों ने इसके संचालन को लेकर कवायद तेज कर दी है. अफसरों का कहना है कि अक्टूबर अंत तक इस कंवेंशन सेंटर का संचालन शुरू हो जाएगा. कंपनी का चयन कर लिया गया है. जल्द हीं शहरवासियों को यह तोहफा मिलेगा.
बेहद शानदार कंवेंशन सेंटर: कंवेंशन सेंटर की डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि देखते हीं मुंह से वाह निकलता है. एंट्री प्वाइंट पर कमल के फूल की पंखुड़ियों वाली डिजाइन आकर्षक है. इसमें 16 हजार वर्गफीट और 12 हजार वर्गफीट के दो प्रदर्शनी हाल बने हैं.
300 लोगों की क्षमता वाला कांफ्रेंस हाल बना है. मीटिंग्स के लिए 100-100 लोगों की क्षमता के 3 हॉल बने हैं. दो गेस्ट और दो सूइट भी बने हैं. 8 हजार वर्गफीट में शानदार फूडकोर्ट तैयार है. वाहनों की पार्किंग की सुविधा है.
इसका उपयोग एक्सपो, ट्रेड फेयर, बिजनेस मीटिंग, कांफ्रेंस, प्रोडक्ट लांच और बीटूबी आयोजनों के लिए किया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि अब बड़े कारोबारी आयोजनों के लिए उद्यमियों को दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
CM ने किया था ऑनलाइन लोकार्पण: 04 जनवरी 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया था. 07 जनवरी 2022 को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसका भूमिपूजन किया. ASI से क्लियरेंस ने मिलने की वजह से करीब 1 साल तक प्रोजेक्ट का काम ठप रहा.
क्लियरेंस के बाद अगस्त 2024 में प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया गया. इसके बाद एचबीटीयू के विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम के अफसरों निरीक्षण किया और 18 मई 2025 को अंतिर रिपोर्ट प्रस्तुत की.
11 से 13 अक्टूबर 2025 को यहां क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया. तब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी यहां पहुंचीं थी. अब तक मुख्यमंत्री योगी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं.
लेकिन संचालन पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है. यह निर्माण नगर निगम की वेयर हाउस की जमीन पर हुआ है. इसलिए इसके संचालन में नगर निगम की भूमिका सबसे अहम है.
क्या कहते हैं जिम्मेदार: नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने संयुक्त रूप से कहा कि कंवेंशन सेंटर संचालन के लिए कंपनी का चयन किया जा चुका है. यह प्रोजेक्ट हैंडओवर की प्रक्रिया में है.
मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि सीएम योगी जल्द कानपुर आने वाले हैं और सीएम ही इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे. हमने इसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं.
संचालन पर फंस सकता है पेंच: कंवेंशन सेंटर के संचालन को लेकर जहां एक ओर निगम अफसरों ने कंपनी का चयन कर लिया है. वहीं, चर्चा यह भी है कि इसके संचालन को लेकर नगर निगम सदन व कार्यकारिणी में पहले ही तय किया गया था कि नगर निगम द्वारा हीं कंवेंशन सेंटर का संचालन किया जाएगा.
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