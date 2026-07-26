कानपुर चिड़ियाघर में पंचगनी के स्टार एक्वेरियम की तर्ज पर विकसित होगा नया मछलीघर, थ्रीडी शो का रोमांच भी दिखेगा
दुनियाभर की विभिन्न प्रजातियों की मछलियां भी देखने को मिलेंगी. फिश पॉंड में अपने हाथों से दर्शक खिला सकेंगे दाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:10 AM IST
कानपुर : शहर के ऐसे दर्शक जो अक्सर कानपुर चिड़ियाघर घूमने पहुंचते हैं. वे अभी तक चिड़ियाघर में मौजूद 1000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों का दीदार करते हैं. अब चिड़ियाघर प्रशासन ने जू परिसर में बने मछलीघर को खास रंगत देने की योजना बनाई है. महाराष्ट्र पंचगनी के स्टार एक्वेरियम की तर्ज पर विकसित होने वाले इस मछलीघर में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के अलावा कई प्रकार के रोमांच भी देखने को मिलेंगे.
कानपुर जू प्रशासन के रेंज फॉरेस्ट अफसर फिरोज खान ने बताया मछलीघर को पंचगनी के स्टार एक्वेरियम की तरह नए लुक और नए कलेवर में तैयार कराया रहा है. आगामी 10 से 15 दिनों में जब दर्शक पहुंचेंगे तो इस मछलीघर में थ्री डी शो का रोमांच भी देखने को मिलेगा. जिसमें दर्शकों को लगेगा कि वह समुद्र के बीच में हैं और उनके चारों ओर मछलियां मौजूद हैं.
रेंज फॉरेस्ट अफसर फिरोज खान के अनुसार अभी तक मछलीघर पुराने अंदाज में संचालित है. ऐसे में दर्शक अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं. कुछ नया करने के प्लान के तहत ZOO के निदेशक कन्हैया पटेल के प्रयास से पंचगनी (महाराष्ट्र) के स्टार एक्वेरियम की तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है. कोशिश है कि यहां दुनियाभर की विभिन्न प्रजातियों की मछलियों यहां दर्शकों को देखने को मिलें.
रेंज फॉरेस्ट अफसर फिरोज खान ने बताया कि मछलीघर में फिश टैंकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. साथ ही खास फिश पॉंड आ रहा है. जिसमें मछलियां नीचे मौजूद रहेंगी और उन्हें दर्शक अपने हाथों से दाना या खाना खिला सकेंगे. इसी तरह कोडक टैंक के अंदर दर्शक जब खड़े होंगे तो उनके अगल-बगल बने शीशे के टैंक्स में मछलियां होंगी. जिनके साथ दर्शक सेल्फी ले सकेंगे. ऐसे में दर्शकों को लगेगा कि वे मछलियों के बीचोबीच हैं. इसके अलावा कई अन्य रोमांच दर्शकों को मछलीघर में देखने को मिलेंगे.
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