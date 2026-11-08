त्योहार पर सैर-सपाटे का मौका, 9 नवंबर को खुला रहेगा कानपुर जू, दर्शक कर सकेंगे वन्यजीवों का दीदार
शहरवासियों और दूर-दराज के जिलों से आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यह विशेष छूट दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:58 AM IST
कानपुर : दीपावली और गोवर्धन पूजा का पावन पर्व खुशियों और नई उमंगों के साथ दस्तक दे रहा है. ऐसे में अगर आप भी त्योहारी सीजन में परिवार, दोस्तों या बच्चों के साथ प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है. त्योहार की आबो-हवा को देखते हुए कानपुर प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) प्रशासन ने बड़ा और जनहित में फैसला लिया है. आगामी सोमवार को साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद कानपुर जू के मुख्य द्वार दर्शकों के लिए पूरी तरह खुले रहेंगे.
आमतौर पर कानपुर प्राणि उद्यान में सोमवार का दिन रखरखाव, सफाई और वन्यजीवों के विश्राम के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जिसके चलते इस दिन आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है. लेकिन इस बार 9 नवंबर यानी सोमवार को दीपावली और गोवर्धन पूजा का विशेष अवसर होने के चलते चिड़ियाघर प्रशासन ने इस नियम में ढील दी है. शहरवासियों और दूर-दराज के जिलों से आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यह विशेष छूट दी गई है.
पर्यटकों और परिवारों के लिए खास निर्णय : कानपुर प्राणि उद्यान के निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया कि दीपावली और गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर अक्सर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बाहर घूमने का मन बनाते हैं. त्योहारों की छुट्टियों में कोई भी दर्शक जू के बाहर से निराश होकर न लौटे और लोग वन्यजीवों की मनमोहक दुनिया का लुत्फ उठा सकें, इसी मंशा के साथ 9 नवंबर को प्राणि उद्यान खुला रखने का निर्णय लिया गया है. दर्शक अपने तय समय के अनुसार प्राणि उद्यान में आकर बाघ, बब्बर शेर, चीता, और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों व जलीय जीवों का दीदार कर सकेंगे.
पर्यटकों की सुविधा के पुख्ता इंतजाम : सोमवार को चिड़ियाघर खोले जाने के निर्णय के साथ ही जू प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और टिकट खिड़कियों पर भीड़ प्रबंधन के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. चिड़ियाघर परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी भी तय की गई है. प्रशासन ने अपील की है कि त्योहार के इस माहौल में प्राणि उद्यान आने वाले दर्शक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और वन्यजीवों की सुरक्षा व अनुशासन के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें.
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