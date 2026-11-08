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त्योहार पर सैर-सपाटे का मौका, 9 नवंबर को खुला रहेगा कानपुर जू, दर्शक कर सकेंगे वन्यजीवों का दीदार

9 नवंबर को खुला रहेगा कानपुर जू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली और गोवर्धन पूजा का पावन पर्व खुशियों और नई उमंगों के साथ दस्तक दे रहा है. ऐसे में अगर आप भी त्योहारी सीजन में परिवार, दोस्तों या बच्चों के साथ प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है. त्योहार की आबो-हवा को देखते हुए कानपुर प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) प्रशासन ने बड़ा और जनहित में फैसला लिया है. आगामी सोमवार को साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद कानपुर जू के मुख्य द्वार दर्शकों के लिए पूरी तरह खुले रहेंगे.

आमतौर पर कानपुर प्राणि उद्यान में सोमवार का दिन रखरखाव, सफाई और वन्यजीवों के विश्राम के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जिसके चलते इस दिन आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है. लेकिन इस बार 9 नवंबर यानी सोमवार को दीपावली और गोवर्धन पूजा का विशेष अवसर होने के चलते चिड़ियाघर प्रशासन ने इस नियम में ढील दी है. शहरवासियों और दूर-दराज के जिलों से आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यह विशेष छूट दी गई है.