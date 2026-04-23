कानपुर चिड़ियाघर में शोक: दुर्लभ सफेद मादा वलाबी की मौत, जामनगर से आई थी 'सफेद सुंदरी'
कानपुर प्राणि उद्यान में सफेद मादा वलाबी की बीमारी के कारण मौत हो गई. उसको जामनगर के वनतारा केंद्र यहा लाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 4:16 PM IST
कानपुर: कानपुर प्राणि उद्यान में पर्यटकों की पसंदीदा और आकर्षण का केंद्र रही सफेद मादा वलाबी की बुधवार को मौत हो गई. लगभग छह साल की उम्र वाली यह वलाबी पिछले दो महीनों से गंभीर रूप से बीमार थी, जिसका चिड़ियाघर के डॉक्टरों द्वारा निरंतर उपचार किया जा रहा था. तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अंततः उसने दम तोड़ दिया. प्रशासन ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसके शव को चिड़ियाघर परिसर में ही दफन कर दिया है.
बीमारी 'पीरियोडोंटाइटिस' बनी कारण: जू के डायरेक्टर डॉ. कन्हैया पटेल ने बताया कि मादा वलाबी पीरियोडोंटाइटिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी. वैज्ञानिक शब्दावली में इसे मैक्रोपॉड प्रोग्रेसिव पीरियोडोंटल डिजीज के नाम से जाना जाता है. यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर कृत्रिम बाड़ों में रहने वाले कंगारू प्रजाति के जीवों में देखी जाती है, जिसमें उनके जबड़े में गहरा संक्रमण फैल जाता है. संक्रमण धीरे-धीरे घातक रूप ले लेता है, जिसका सटीक इलाज कर पाना अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है.
जामनगर के वनतारा से आई थी सौगात: यह सफेद वलाबी कानपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास थी क्योंकि इसे जनवरी 2025 में गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा केंद्र से लाया गया था. यहाँ आए उसे अभी महज एक साल का समय ही बीता था, लेकिन अपनी उछल-कूद और सफेद रंग की दुर्लभ खूबसूरती की वजह से वह बच्चों और सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी. उसके चले जाने से चिड़ियाघर प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर व्याप्त है. दुर्लभ प्रजाति का होने के कारण इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था.
पर्यटकों की चहेती थी सफेद वलाबी: वलाबी मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई मूल का जीव है जो कद-काठी में कंगारू से छोटा होता है लेकिन व्यवहार और शारीरिक बनावट में बिल्कुल उसी के समान होता है. कंगारुओं की तरह पिछले पैरों के सहारे उछलकर चलने वाला यह जीव अपनी दुर्लभ सफेद रंगत के कारण कानपुर जू का मुख्य गौरव माना जाता था. दो महीने तक चले लंबे इलाज के बाद भी इस दुर्लभ जीव को न बचा पाना जू प्रबंधन के लिए एक बड़ी क्षति है. अब चिड़ियाघर में इस सफेद चमक की कमी सभी को खलेगी.
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