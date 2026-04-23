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कानपुर चिड़ियाघर में शोक: दुर्लभ सफेद मादा वलाबी की मौत, जामनगर से आई थी 'सफेद सुंदरी'

कानपुर: कानपुर प्राणि उद्यान में पर्यटकों की पसंदीदा और आकर्षण का केंद्र रही सफेद मादा वलाबी की बुधवार को मौत हो गई. लगभग छह साल की उम्र वाली यह वलाबी पिछले दो महीनों से गंभीर रूप से बीमार थी, जिसका चिड़ियाघर के डॉक्टरों द्वारा निरंतर उपचार किया जा रहा था. तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अंततः उसने दम तोड़ दिया. प्रशासन ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसके शव को चिड़ियाघर परिसर में ही दफन कर दिया है.

बीमारी 'पीरियोडोंटाइटिस' बनी कारण: जू के डायरेक्टर डॉ. कन्हैया पटेल ने बताया कि मादा वलाबी पीरियोडोंटाइटिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी. वैज्ञानिक शब्दावली में इसे मैक्रोपॉड प्रोग्रेसिव पीरियोडोंटल डिजीज के नाम से जाना जाता है. यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर कृत्रिम बाड़ों में रहने वाले कंगारू प्रजाति के जीवों में देखी जाती है, जिसमें उनके जबड़े में गहरा संक्रमण फैल जाता है. संक्रमण धीरे-धीरे घातक रूप ले लेता है, जिसका सटीक इलाज कर पाना अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है.

जामनगर के वनतारा से आई थी सौगात: यह सफेद वलाबी कानपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास थी क्योंकि इसे जनवरी 2025 में गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा केंद्र से लाया गया था. यहाँ आए उसे अभी महज एक साल का समय ही बीता था, लेकिन अपनी उछल-कूद और सफेद रंग की दुर्लभ खूबसूरती की वजह से वह बच्चों और सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी. उसके चले जाने से चिड़ियाघर प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर व्याप्त है. दुर्लभ प्रजाति का होने के कारण इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था.