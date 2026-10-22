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कानपुर जू़ के डॉ. नासिर की बहादुरी: काशी में अनियंत्रित टस्कर हाथी का सफल रेस्क्यू, ईटीवी भारत से शेयर की पूरी कहानी

काशी में बेकाबू हाथी का खौफ, कानपुर जू के डॉक्टर नासिर ने तीन डार्ट गन से किया रेस्क्यू. ( Etv Bharat )

कानपुर: काशी में 18 अक्टूबर को एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. हाथी जैसे-जैसे आबादी की ओर बढ़ रहा था, वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही थी. सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ यह घटनाक्रम शाम तक गंभीर रूप ले चुका था. हाथी को संभालने के लिए महावत और वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काबू करना आसान नहीं था.

ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों ने कानपुर चिड़ियाघर के निदेशक कन्हैया पटेल से संपर्क किया. उन्होंने हाथी को सुरक्षित तरीके से काबू करने के लिए डॉक्टर नासिर को काशी भेजने की अपील की. डॉक्टर नासिर कई वन्यजीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने के लिए जाने जाते हैं. सूचना मिलते ही वह काशी के लिए रवाना हो गए और शाम करीब छह बजे वहां पहुंच गए.

कानपुर ज़ू के डॉक्टर नासिर से ख़ास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) पांच टन के हाथी के सामने डटे डॉक्टर नासिर: डॉक्टर नासिर ने शाम करीब साढ़े सात बजे बेकाबू हाथी का सामना किया. हाथी का वजन करीब पांच टन बताया गया और वह किसी भी दिशा में अचानक मुड़ जा रहा था. उसकी पिछली टांग में चेन बंधी हुई थी, जबकि कुछ महावत उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे. हालात ऐसे थे कि अगर हाथी आबादी या मेले की ओर बढ़ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. डॉक्टर नासिर ने बताया कि मौके पर काफी शोर था और हाथी की गतिविधियों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था. उन्होंने लोगों से हाथी से कम से कम 50 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा. वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि हाथी आजमगढ़ से एक मेले में लाया गया था. वहां मौजूद हथिनी से दूर होने के बाद उसका व्यवहार आक्रामक हो गया था. हथिनी से अलग होने के बाद क्यों बेकाबू हुआ हाथी: डॉक्टर नासिर के मुताबिक, हाथी की इस स्थिति के पीछे उसके हार्मोनल बदलाव एक वजह हो सकते थे. उन्होंने बताया कि नर हाथियों में एक विशेष अवस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं. इस अवस्था को आम तौर पर 'मस्ट' कहा जाता है. हालांकि, किसी हाथी के व्यवहार की सही वजह जानने के लिए उसकी स्थिति और अन्य परिस्थितियों का विशेषज्ञों को आकलन करना होता है. हाथी के अनियंत्रित होने पर इन बातों का रखें खास ख्याल. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉक्टर नासिर ने बताया कि अगर हाथी आबादी या मेले की तरफ बढ़ जाता, तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. इसलिए टीम ने उसे जंगल क्षेत्र में घेरकर नियंत्रित करने की रणनीति बनाई. इसके बाद हाथी को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइज करने का फैसला लिया गया. इस पूरी कार्रवाई में सावधानी बरतना बेहद जरूरी था, क्योंकि इतने बड़े और ताकतवर जानवर को काबू करना जोखिम भरा काम था. पहली डार्ट गन का असर नहीं, तीसरी कोशिश में मिली सफलता: डॉक्टर नासिर के अनुसार, एशियाई हाथियों का वजन आम तौर पर चार से पांच टन तक हो सकता है. काशी में मौजूद हाथी की उम्र करीब 30 साल बताई गई. उसे बेहोश करने के लिए पहली डार्ट गन में जाइलाजीन जैसी एनेस्थेटिक दवा का इस्तेमाल किया गया. डॉक्टर नासिर के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे पहला शॉट दिया गया, लेकिन हाथी पर इसका अपेक्षित असर नहीं दिखा.