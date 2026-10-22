कानपुर जू़ के डॉ. नासिर की बहादुरी: काशी में अनियंत्रित टस्कर हाथी का सफल रेस्क्यू, ईटीवी भारत से शेयर की पूरी कहानी
काशी में अनियंत्रित हुए पांच टन वजनी टस्कर हाथी को कानपुर जू के डॉ. नासिर ने रेस्क्यू किया. पेश है समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 4:27 PM IST
कानपुर: काशी में 18 अक्टूबर को एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. हाथी जैसे-जैसे आबादी की ओर बढ़ रहा था, वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही थी. सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ यह घटनाक्रम शाम तक गंभीर रूप ले चुका था. हाथी को संभालने के लिए महावत और वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काबू करना आसान नहीं था.
ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों ने कानपुर चिड़ियाघर के निदेशक कन्हैया पटेल से संपर्क किया. उन्होंने हाथी को सुरक्षित तरीके से काबू करने के लिए डॉक्टर नासिर को काशी भेजने की अपील की. डॉक्टर नासिर कई वन्यजीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने के लिए जाने जाते हैं. सूचना मिलते ही वह काशी के लिए रवाना हो गए और शाम करीब छह बजे वहां पहुंच गए.
पांच टन के हाथी के सामने डटे डॉक्टर नासिर: डॉक्टर नासिर ने शाम करीब साढ़े सात बजे बेकाबू हाथी का सामना किया. हाथी का वजन करीब पांच टन बताया गया और वह किसी भी दिशा में अचानक मुड़ जा रहा था. उसकी पिछली टांग में चेन बंधी हुई थी, जबकि कुछ महावत उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे. हालात ऐसे थे कि अगर हाथी आबादी या मेले की ओर बढ़ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.
डॉक्टर नासिर ने बताया कि मौके पर काफी शोर था और हाथी की गतिविधियों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था. उन्होंने लोगों से हाथी से कम से कम 50 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा. वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि हाथी आजमगढ़ से एक मेले में लाया गया था. वहां मौजूद हथिनी से दूर होने के बाद उसका व्यवहार आक्रामक हो गया था.
हथिनी से अलग होने के बाद क्यों बेकाबू हुआ हाथी: डॉक्टर नासिर के मुताबिक, हाथी की इस स्थिति के पीछे उसके हार्मोनल बदलाव एक वजह हो सकते थे. उन्होंने बताया कि नर हाथियों में एक विशेष अवस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं. इस अवस्था को आम तौर पर 'मस्ट' कहा जाता है. हालांकि, किसी हाथी के व्यवहार की सही वजह जानने के लिए उसकी स्थिति और अन्य परिस्थितियों का विशेषज्ञों को आकलन करना होता है.
डॉक्टर नासिर ने बताया कि अगर हाथी आबादी या मेले की तरफ बढ़ जाता, तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. इसलिए टीम ने उसे जंगल क्षेत्र में घेरकर नियंत्रित करने की रणनीति बनाई. इसके बाद हाथी को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइज करने का फैसला लिया गया. इस पूरी कार्रवाई में सावधानी बरतना बेहद जरूरी था, क्योंकि इतने बड़े और ताकतवर जानवर को काबू करना जोखिम भरा काम था.
पहली डार्ट गन का असर नहीं, तीसरी कोशिश में मिली सफलता: डॉक्टर नासिर के अनुसार, एशियाई हाथियों का वजन आम तौर पर चार से पांच टन तक हो सकता है. काशी में मौजूद हाथी की उम्र करीब 30 साल बताई गई. उसे बेहोश करने के लिए पहली डार्ट गन में जाइलाजीन जैसी एनेस्थेटिक दवा का इस्तेमाल किया गया. डॉक्टर नासिर के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे पहला शॉट दिया गया, लेकिन हाथी पर इसका अपेक्षित असर नहीं दिखा.
इसके बाद रात करीब 11:30 बजे दूसरी डार्ट गन से दवा दी गई, लेकिन इससे भी हाथी तुरंत बेहोश नहीं हुआ. टीम ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और सावधानी के साथ आगे की कार्रवाई की. रात करीब 12 बजे तीसरी डार्ट गन से दवा देने के बाद हाथी अचेत हो गया. इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से एकांत स्थान पर पहुंचाया, जहां उसकी निगरानी की जा रही है.
जल्द मालिक को सौंपा जा सकता है हाथी: रेस्क्यू के बाद हाथी को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. डॉक्टर नासिर के मुताबिक, उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे उसके मालिक को सौंपने की तैयारी है. हाथी का मालिक आजमगढ़ का निवासी बताया गया है. इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग, महावतों और रेस्क्यू टीम के बीच समन्वय अहम रहा.
पहले भी कई खतरनाक वन्यजीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं डॉक्टर नासिर: डॉक्टर नासिर इससे पहले भी कई चुनौतीपूर्ण वन्यजीव रेस्क्यू अभियानों में शामिल रह चुके हैं. साल 2025 में उन्होंने लखनऊ के रहमानखेड़ा में बाघ के रेस्क्यू अभियान में भूमिका निभाई थी. साल 2024 में फर्रुखाबाद में हिंसक तेंदुए और पीलीभीत में मादा तेंदुए के रेस्क्यू अभियान में भी वह शामिल रहे थे. पीलीभीत में मादा तेंदुए को बचाने का अभियान करीब 110 दिनों तक चला था.
इसके अलावा, डॉक्टर नासिर मिर्जापुर में भालू और फतेहपुर में हाइना के रेस्क्यू अभियान में भी शामिल रह चुके हैं. ऐसे अभियानों में वन्यजीव के व्यवहार को समझना, सही समय पर निर्णय लेना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है. काशी में बेकाबू हाथी को काबू करने की कार्रवाई भी इसी तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरी की गई. इस दौरान टीम की प्राथमिकता हाथी और आसपास मौजूद लोगों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.
हाथी बेकाबू हो जाए तो क्या करें: विशेषज्ञों के मुताबिक, हाथी के आसपास मौजूद लोगों को सबसे पहले उससे सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए. उसके सामने जाने, उसे घेरने, छेड़ने या खुद पकड़ने की कोशिश करने से बचना चाहिए. अगर हाथी आबादी की ओर बढ़ रहा हो, तो तुरंत वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी चाहिए. भीड़ और शोर से हाथी अधिक तनाव में आ सकता है, इसलिए मौके पर अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने देनी चाहिए.
हाथी को बेहोश करने के लिए दवा की मात्रा तय करना और डार्ट गन का इस्तेमाल करना प्रशिक्षित विशेषज्ञों का काम है. इसमें हाथी की स्थिति, वजन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है. बिना विशेषज्ञता के ऐसा प्रयास हाथी और आसपास के लोगों, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए किसी भी आपात स्थिति में खुद कार्रवाई करने के बजाय वन विभाग की प्रशिक्षित टीम को बुलाना सबसे सुरक्षित कदम है.
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