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कानपुर ज़ू में काले हिरणों की मौत से उठा पर्दा: आईवीआरआई रिपोर्ट में किडनी इन्फेक्शन का खुलासा, डाइट में हुआ बदलाव

कानपुर: कानपुर चिड़ियाघर में कुछ दिनों पहले हुई तीन काले हिरणों की संदिग्ध मौत की गूंज जू परिसर से लेकर शासन तक सुनाई दी थी. शुरुआती जांच में डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौत की वजह टॉक्सिमिया बीमारी को माना था.

हालांकि, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. फेफड़े और किडनी के सैंपल्स की जांच के बाद विशेषज्ञों ने बताया कि हिरणों की किडनी में गंभीर संक्रमण फैल गया था.

नसों की कमजोरी और कार्डियक अरेस्ट की आशंका: रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि हिरणों के दिल की नसें काफी कमजोर हो गई थीं, जिससे उन्हें कार्डियक अरेस्ट होने की पूरी संभावना थी. आईवीआरआई के विशेषज्ञों ने जू प्रबंधन को सलाह दी है कि हिरणों के भोजन में अनाज की मात्रा कम की जाए और हरा चारा अधिक दिया जाए. इस सलाह के बाद सभी हिरणों की रोजाना स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उनकी सेहत पर पूरी नजर रखी जा रही है. जू प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से हिरणों का डाइट चार्ट बदल दिया है.

बाड़े का सैनिटाइजेशन और मिट्टी बदलने का काम पूरा: कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाड़े की ऊपरी मिट्टी को एक से दो इंच तक हटा दिया गया है. इसके साथ ही पूरे बाड़े में चूने का छिड़काव कराकर उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है. हिरणों में आपस में इंफेक्शन न फैले, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है. भोजन में ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और विटामिंस शामिल किए गए हैं, साथ ही कीपर्स को बाड़े के पास शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

डायरिया जैसे लक्षणों के बाद बिगड़ी थी तबीयत: चिड़ियाघर के डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने बताया कि जब काले हिरणों की तबीयत बिगड़ी, तो उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया था. अस्पताल पहुंचते ही हिरण काफी नर्वस हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सुबह-शाम ड्रिप भी चढ़ाई गई थी. शुरुआती दौर में उनमें डायरिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे. लेकिन शरीर के प्रमुख अंगों के काम बंद कर देने से वे जिंदगी की जंग हार गए. फिलहाल नए दिशा-निर्देशों के तहत बाकी हिरणों का इलाज और देखभाल जारी है.

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