ETV Bharat / state

8 साल बाद कानपुर जू से विदाई लेगा हिप्पो सतीश, यहां भेजने की तैयारी

कानपुर जू का हिप्पो सतीश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कुछ दिनों पहले कानपुर जू के चर्चेलू शेर अजय ने अचानक दम तोड़ा था, तो यहां के प्रशासनिक अफसर, चिकित्सक और पशु-पक्षी तक दु:खी थे. अभी उस सदमे से सभी ऊबर पाते, तब तक एक और आंखें नम कर देने वाली खबर जू के प्रशासनिक अफसरों तक आ पहुंची. वनअधिकारी. (Video Credit; ETV Bharat) करीब 8 साल पहले जिस भारी भरकम और कोकाकोला रंग के शरीर वाले हिप्पो सतीश ने यहां जन्म लिया था, अब उसकी विदाई किसी भी वक्त होगी. वन्यजीवों की अदला-बदली नियमों के चलते कानपुर जू से हिप्पो सतीश को इंदौर जू भेजा जाएगा. वहां से शेरनी रीवा को कानपुर जू लाया जाएगा. हिप्पो सतीश को भेजने के लिए जू प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसकी पुष्टि खुद क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने की है.