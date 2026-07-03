8 साल बाद कानपुर जू से विदाई लेगा हिप्पो सतीश, यहां भेजने की तैयारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी बोले हर वन्यजीव से लगाव, इंदौर की शेरनी रीवा बनेंगी नई मेहमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 11:58 AM IST
कानपुर: कुछ दिनों पहले कानपुर जू के चर्चेलू शेर अजय ने अचानक दम तोड़ा था, तो यहां के प्रशासनिक अफसर, चिकित्सक और पशु-पक्षी तक दु:खी थे. अभी उस सदमे से सभी ऊबर पाते, तब तक एक और आंखें नम कर देने वाली खबर जू के प्रशासनिक अफसरों तक आ पहुंची.
करीब 8 साल पहले जिस भारी भरकम और कोकाकोला रंग के शरीर वाले हिप्पो सतीश ने यहां जन्म लिया था, अब उसकी विदाई किसी भी वक्त होगी. वन्यजीवों की अदला-बदली नियमों के चलते कानपुर जू से हिप्पो सतीश को इंदौर जू भेजा जाएगा. वहां से शेरनी रीवा को कानपुर जू लाया जाएगा. हिप्पो सतीश को भेजने के लिए जू प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसकी पुष्टि खुद क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने की है.
उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कुल 5 हिप्पो प्रजाति के वन्यजीव चिड़ियाघर में हैं. जिनमें से हम सतीश को इंदौर जू भेज रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंदौर तक सफर लंबा है, इसलिए सतीश के लिए एक खास तरह के पिंजड़े को डिजाइन किया गया है.
क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने बताया, सामान्य तौर पर जो वन्यजीव होते हैं उन्हें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है. हिप्पो को लेकर तो बहुत अधिक सावधानियां रखनी होंगी. इंदौर तक सफर लंबा है, तो हर 100 किमी पर जहां ब्रेक लिया जाएगा, वहीं हिप्पो के पिंजड़े में पानी का बड़ा कंटेनर रहेगा. जिससे वह पूरे रास्ते भर नहाते हुए पहुंचेगा.
उन्होंने बताया कि हिप्पो को काफी देर तक पानी में रहना पसंद होता है. अगर वह पानी में न रहे, तो उसकी त्वचा फटने लगती है. इसलिए रास्ते भर के लिए हिप्पो को लेकर पानी के खास प्रबंध किए गए हैं. जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित रहे.
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