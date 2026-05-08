कानपुर में 20 लाख लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति; 320 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आरओबी, भूमि पूजन हुआ

कानपुर में 20 लाख लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति; 320 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आरओबी, भूमि पूजन हुआ
कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी चौराहे पर 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:18 PM IST
कानपुर: कानपुर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार जरीब चौकी चौराहे पर लगने वाले भीषण जाम से अब राहगीरों को हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी. आए दिन हजारों की संख्या में लोग यहां घंटों फंसकर परेशान होते थे और व्यवस्था को कोसने पर मजबूर थे. इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर यहां रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की थी. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को सांसद रमेश अवस्थी ने विधिवत भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया.
320 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक आरओबी: सांसद रमेश अवस्थी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह रेलवे ओवर ब्रिज शहर के यातायात को एक नई दिशा प्रदान करेगा. इस पुल के निर्माण से कानपुर की लगभग 20 लाख की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा और समय की भी भारी बचत होगी. सीसामऊ थाने के सामने हुए इस भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए मंच को सेतु निगम ने केसरिया वस्त्रों और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया था. दोपहर 12 बजे सांसद के पहुंचते ही ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और जयघोष के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
उत्तर और दक्षिण कानपुर के बीच जाना होगा आसान: मंच से संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह आरओबी कानपुर के विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है. अब शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों से आने-जाने वाले राहगीरों को रेलवे क्रॉसिंग के कारण लगने वाले जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे. इन सभी नेताओं ने सांसद रमेश अवस्थी का आभार व्यक्त किया और इसे शहर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात बताया.
जरीब चौकी रेलवे ब्रिज का काम हुआ शुरू: भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक अवसर पर भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी के अनुसार, इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी और इसके बनने से व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, पूर्व विधायक राकेश सोनकर और रघुनंदन भदौरिया जैसे प्रमुख नेता भी मंच पर मौजूद रहे. अब सेतु निगम ने निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि जल्द से जल्द जनता के लिए इसे खोला जा सके.
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