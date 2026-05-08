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कानपुर में 20 लाख लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति; 320 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आरओबी, भूमि पूजन हुआ

जरीब चौकी रेलवे ओवर ब्रिज का भूमि पूजन संपन्न, 320 करोड़ की लागत से दूर होगा जाम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार जरीब चौकी चौराहे पर लगने वाले भीषण जाम से अब राहगीरों को हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी. आए दिन हजारों की संख्या में लोग यहां घंटों फंसकर परेशान होते थे और व्यवस्था को कोसने पर मजबूर थे. इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर यहां रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की थी. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को सांसद रमेश अवस्थी ने विधिवत भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया. 320 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक आरओबी: सांसद रमेश अवस्थी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह रेलवे ओवर ब्रिज शहर के यातायात को एक नई दिशा प्रदान करेगा. इस पुल के निर्माण से कानपुर की लगभग 20 लाख की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा और समय की भी भारी बचत होगी. सीसामऊ थाने के सामने हुए इस भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए मंच को सेतु निगम ने केसरिया वस्त्रों और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया था. दोपहर 12 बजे सांसद के पहुंचते ही ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और जयघोष के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. कानपुर के जरीब चौकी चौराहे पर 320 करोड़ का आरओबी; सांसद रमेश अवस्थी ने किया भूमि पूजन. (Photo Credit: ETV Bharat)