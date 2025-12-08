ETV Bharat / state

गोवा क्लब अग्निकांड में कानपुर के युवक की मौत, शेफ का काम करता था, फरवरी में नौकरी पर गया था

परिवार के लोग बेटे के शव लेने के लिए गोवा गए हैं. कानपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

नाइट क्लब में शेफ का काम करता था रोहन.
नाइट क्लब में शेफ का काम करता था रोहन. (Photo Credit; family provided the photo)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 9:27 PM IST

कानपुर : गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कानपुर के रहने वाले शेफ रोहन सिंह (28) की भी मौत हो गई. रोहन क्लब में काम करते थे. आग इतनी तेजी से फैली की कई लोग बाहर नहीं निकल सके. हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 20 क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं.

मूलरूप से नेपाल के बागलूंग की रहने वाली सुनीता सिंह का बेटा रोहन कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारासिरोही के गोपालपुर स्थित अपने मामा कुंवर सिंह और लाल सिंह के घर पर रहता था. पिता मोहन सिंह के बाद मां ने नेपाल में ही दूसरी शादी कर ली थी.

इसके बाद रोहन को उसके मामा ने अपने पास रख लिया था और उसकी शुरुआती पढ़ाई भी कानपुर में ही हुई. रोहन ने अपनी दसवीं की पढ़ाई मां के पास नेपाल में ही रहकर की थी. रोहन की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया.

परिजनों ने बताया, रोहन कुछ समय पहले ही नौकरी के लिए गोवा गया था. किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी. परिजन रोहन का शव लेने के लिए गोवा रवाना हो गए हैं.

रोहन के मामा लाल सिंह ने बताया, रोहन को पढ़ाई के साथ-साथ खाना बनाना काफी पसंद था और वह अपनी दसवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शेफ का काम करने लगा था. साल 2011 में दोबारा से वह कानपुर में आया और कई कैफे-रेस्टोरेंट में काम किया. फिर ग्वालियर चला गया.

कुछ समय पहले फरवरी में रोहन को गोवा में अच्छा पैकेज मिल गया. हादसे के बाद गोवा पुलिस ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी. परिवार के लोग बेटे के शव लेने के लिए रवाना हो चुके हैं उनका कहना है कि शव कानपुर लाया जाएगा और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया, गोवा हादसे में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक युवक की मौत की जानकारी जिला प्रशासन को मिली थी. परिवार के लोगों को युवक की मौत की जानकारी दे दी गई है. पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है.

