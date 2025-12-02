ETV Bharat / state

दुबई में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का झांसा; कानपुर के युवक से ठगे 42.3 लाख रुपये, देहरादून से जालसाज गिरफ्तार

आरोपी रविंद्र नाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )