दुबई में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का झांसा; कानपुर के युवक से ठगे 42.3 लाख रुपये, देहरादून से जालसाज गिरफ्तार

आरोपी ने 3 लोगों के साथ की थी ठगी, गिरफ्तारी पर पुलिस ने रखा था 10 हजार रुपये का इनाम.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:38 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 5:01 PM IST

कानपुर : कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून में दबिश देकर एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने एक बुजुर्ग के बेटे से 42.3 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी. ठग ने दुबई में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया था. पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी.

कोतवाली थाने में तहरीर देकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable warrant) भी जारी किया गया था.

एडीसीपी, अंजलि विश्वकर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी उत्तराखंड के देहरादून में छिपा हुआ है. इसके बाद टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया. इसके बाद उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

मामले में पीड़ित अब्दुल करीम के बेटे तलहा ने बताया कि वह दुबई में काम करता है. साल 2021 में एक कंपनी के सेल्स एक्जीक्यूटिव ने उन्हें 36 से 46 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया. कंपनी के मालिक रविंद्र नाथ सोनी ने उन्हें दुबई में निवेश का लालच दिया. झांसी में आरोपी से मुलाकात के बाद उन्होंने 42.3 लाख रुपये निवेश कर दिए.

इसके बाद रिटर्न के बारे में जानकारी के लिए फोन मिलाया तो रविंद्र नाथ का नंबर बंद जा रहा था. निवेश के लिए खोली गई वेबसाइट भी बंद हो गई थी. काफी प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हो पा रहा था. इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला. फिर उन्होंने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया.

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी रविंद्र नाथ ने दुबई और सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई अन्य लोगों से भी पैसे लिए थे. कुल तीन लोगों को उसने अपना शिकार बनाया. जांच जारी है. आरोपी को 30 नवंबर से उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया गया. मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Last Updated : December 2, 2025 at 5:01 PM IST

