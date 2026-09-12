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कानपुर में जन्मदिन से एक दिन पहले युवती ने कर ली आत्महत्या, रात में पिता से मांगा था गिफ्ट

गुजैनी थाना क्षेत्र स्थित वरुण विहार का मामला. खुदकुशी के बाबत परिजनों के पास भी वाजिब जवाब नहीं.

कानपुर में युवती ने किया सुसाइड.
कानपुर में युवती ने किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:36 AM IST

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कानपुर : गुजैनी थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण पुलिस आत्महत्या के कारणों का खुलासा करने में नाकाम है. फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य एकत्र करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस कुछ कहने की बात कह रही है.

गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि 112 नंबर पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि क्षेत्र निवासी एक प्राइवेट कर्मचारी की बेटी ने सुसाइड कर लिया है. युवती की शव छत के पंखे के कुंडे से फंदे के सहारे लटका मिला था. युवती 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद वह बीते एक साल से घर पर ही रह रही थी. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. परिजन भी युवती के इस कदम के पीछे की कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.


युवती के पिता का कहना है कि गुरुवार रात बेटी उनके पास आई थी और अपने आने वाले जन्मदिन के तोहफे को लेकर बात कर रही थी. उन्होंने उसे और चचेरे भाई के जन्मदिन पर एक साथ अच्छा गिफ्ट देने का भरोसा दिया था. इसके बाद बेटी ने गिफ्ट के बाबत सुबह बताने की कहकर सोने को कहा और चली. इसके बाद परिजनों के सो जाने पर देर रात खुदकुशी की घटना हुई. खुदकुशी की जानकारी शुक्रवार सुबह हुई.

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