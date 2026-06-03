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कानपुर से युवती को अगवा कर मार दी गोली, बुलंदशहर में फेंका शव, नर्सिंग होम संचालक समेत दो गिरप्तार

कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती का शव बुलंदशहर में फेंकने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. युवती 25 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. इसके बाद युवती की मां ने उन्नाव के नर्सिंग होम संचालक और उसके भतीजे के खिलाफ बर्रा थाने में अपहरण कर हत्या की आशंका का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक के भतीजे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो हत्या का षड़यंत्र खुल गया. इसके बाद नर्सिंग होम संचालक ने भी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.

बताया गया कि उन्नाव निवासी महिला कानपुर साउथ के बर्रा में किराए पर रहती है. महिला के अनुसार बीती 19 मई को उन्नाव की सदर कोतवाली में उसने नर्सिंग होम संचालक देवकांत उत्तम के खिलाफ बेटी के शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी जानकारी देवकांत उत्तम को हुई तो उसने अपने भतीजे विवेक पटेल की मदद से बेटी के मोबाइल पर मैसेज करके उसे मिलने बुलाया. जिसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है. देर रात तक बेटी के घर नहीं लौटने पर बीती 25 मई को अपहरण कर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद आरोपी विवेक पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने गोली मारकर हत्या की बात कुबूल की और शव बुलंदशहर में फेंकने बात बताई. इसी बीच आरोपी नर्सिंग होम संचालक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. आरोपी विवेक को बुलंदशहर ले जाकर युवती का शव बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

