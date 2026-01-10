ETV Bharat / state

दिल्ली से प्रेमिका के बच्चे का अपहरण कर बिहार भाग रहा युवक कानपुर में गिरफ्तार

कानपुर : जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने शुक्रवार रात कानपुर सेंट्रल पर पहुंची विक्रमशिला एक्सप्रेस से अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया है. बताया जा रहा कि बिहार का रहने वाला युवक दिल्ली में रहने वाली किसी शादीशुदा युवती से प्यार करता था. वह शुक्रवार को युवती से मिलने पहुंचा और उसे साथ चलने को कहा. युवती के इनकार करने पर वह युवती के एक साल के बच्चे को बहाने से लेकर फरार हो गया था.

कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार के अनुसार दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर बच्चे के अपहरण के आरोपी की तलाश में विक्रमशिला एक्सप्रेस में जांच कराई गई. इस दौरान हुलिया और फोटो के आधार पर शिनाख्त के बाद बिहार निवासी हेमंत कुमार का बच्चे के साथ हिरासत में लिया गया.

पूछताछ में हेमंत ने बताया कि वह दिल्ली में रहने वाली अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने शुक्रवार को बिहार से दिल्ली पहुंचा था. इस दौरान उसने प्रेमिका को बिहार चलने के कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. इस पर हेमंत ने प्रेमिका के एक साल के बच्चे को खिलौना दिलाने के बहाने लेकर चला आया. इस बाबत युवती ने दिल्ली में हेमंत के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और हेमंत के मोबाइल की लोकेशन निकाल कर उसका पता लगा लिया.