ETV Bharat / state

कानपुर में गर्लफ्रेंड के शादी से मना करने पर युवक ने मॉल से कूदकर दी जान

कानपुर: सर्वोदय नगर में स्थित एक मॉल में बुधवार शाम अचानक हड़कंप मच गया. अपनी प्रेमिका से शादी की बात पर हुए झगड़े के बाद एक युवक ने दूसरी मंजिल की रेलिंग से नीचे छलांग लगा दी. इस घटना से पूरे मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहां मौजूद लोग और गार्ड तुरंत खून से लथपथ युवक को पास के रीजेंसी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.



मृतक की पहचान चमनगंज के रहने वाले 30 साल के सिकंदर के रूप में हुई है जो पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था. उसके दोस्तों ने बताया कि सिकंदर का अपनी रिश्तेदारी की एक लड़की से पिछले 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहता था. उसके विदेश जाने के बाद लड़की की बातचीत किसी दूसरे लड़के से होने लगी थी. यह बात पता चलने पर सिकंदर बुधवार शाम करीब 7:30 बजे अपने दो दोस्तों के साथ मॉल पहुंचा था.



मॉल में बातचीत के दौरान जब सिकंदर ने लड़की पर शादी करने का दबाव बनाया तो लड़की ने साफ मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई. लड़की के मना करने से दुखी होकर सिकंदर ने बिना सोचे-समझे मॉल की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी. मामले में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वालों की तरफ से शिकायत मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



ये भी पढ़ेंः सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- 'उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच को दर्शाता है'