ETV Bharat / state

UP पुलिस भर्ती परीक्षा में कम अंक आने से आहत युवती ने की खुदकुशी, 249 की मेरिट में मिले 222 मार्क्स

कानपुर निवासी युवती निजी स्कूल में पढ़ाकर कर रही थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी.

कानपुर में युवती ने की खुदकुशी.
कानपुर में युवती ने की खुदकुशी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम में असफलता से हताश शिवराजपुर थाना क्षेत्र स्थित तरी दुर्गापुर गांव निवासी युवती (24) ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली. युवती कटऑफ से महज 27 अंक कम आने के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर होने के बाद मानसिक तनाव में थी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि युवती की पहचान हर्षिता यादव (24) निवासी शिवराजपुर थाना क्षेत्र स्थित तरी दुर्गापुर गांव के रूप में हुई है. शनिवार सुबह युवती की मां कांती उसे जगाने कमरे में गई थीं. कमरा भीतर बंद था, अंदर से कोई आहट न मिलने पर अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने रोशनदान से भीतर झांककर देखा तो हर्षिता की आत्महत्या की जानकारी हुई. परिजनों ने तत्काल दरवाजे की कुंडी तोड़कर उसे नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



युवती के पिता रामलखन यादव ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था. हर्षिता ने भी परीक्षा दी थी, जिसमें उसे 222 अंक प्राप्त हुए थे. जबकि अंतिम मेरिट 249 अंक पर गई थी. इससे वह काफी आहत थी. दिनभर परिवार के लोगों ने उसे समझाने प्रयास किया, लेकिन वह गुमसुम रही. रात में खाना खाने के बाद सोने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई. इसके बाद यह दुखद हादसा हो गया. रामलखन के मुताबिक हर्षिता कस्बे के एक निजी विद्यालय में पढ़ाने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी.

TAGGED:

SUICIDE CASE IN KANPUR
KANPUR CRIME NEWS
UP POLICE RECRUITMENT
YOUNG WOMAN COMMITS SUICIDE
YOUNG GIRL COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.