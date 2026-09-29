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कानपुर के यशोदा नगर फ्लाईओवर पर पलटा केमिकल से भरा ट्रक: हाईवे पर बिखरे ड्रम, लगा 3 किमी लंबा जाम

कानपुर: कानपुर शहर के यशोदा नगर फ्लाईओवर पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते बाल-बाल टल गया. हैदराबाद से केमिकल लेकर जाजमऊ की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया.

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में रखे दर्जनों ड्रम सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए. इसके साथ ही ज्वलनशील माना जा रहा केमिकल हाईवे पर तेजी से फैलने लगा, जिससे राहगीरों के बीच हड़कंप मच गया.

केबिन में फंसा घायल ड्राइवर: कानपुर देहात निवासी ट्रक चालक तबरेज आलम तेज रफ्तार के कारण अपना नियंत्रण खो बैठा था. हादसा होते ही चालक केबिन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया और दर्द से कराहने लगा. घटना की सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने केबिन का शीशा तोड़कर घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया.

हाईवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम: सड़क पर फैले केमिकल और पलटे ट्रक के कारण हाईवे की एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई. देखते ही देखते यशोदा नगर फ्लाईओवर पर करीब 3 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया. स्थिति बिगड़ती देख नौबस्ता पुलिस ने तुरंत वाहनों का रूट डायवर्ट किया और गाड़ियों को सर्विस लेन से निकाला. लगभग दो घंटे तक पुलिस और एनएचएआई की टीम राहत कार्य में जुटी रही.

तीन किलोमीटर लंबे जाम से थमी कानपुर की रफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

केमिकल विशेषज्ञ ने दूर की बड़े विस्फोट की आशंका: हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी एहतियातन मौके पर पहुंच गईं. इसी बीच कंपनी के केमिकल विशेषज्ञ पवन कुमार मिश्रा ने पुलिस को बताया कि ड्रम में मौजूद केमिकल आग पकड़ने वाला नहीं है. इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और एनएचएआई की टीम ने फिसलन खत्म करने के लिए सड़क पर न्यूट्रलाइजिंग पाउडर डाला. फिलहाल हाईवे पर यातायात पूरी तरह सामान्य हो चुका है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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