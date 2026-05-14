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यूपी की हर पांचवीं महिला निवेशक; बचत करने वाली गृहणियां अब बनीं स्मार्ट इंवेस्टर, शेयर बाजार में बढ़ा दबदबा

"रिस्क हर जगह है पर धैर्य जरूरी": महिलाओं ने साझा किए अनुभव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

म्युचुअल फंड में निवेश कर रहीं महिलाएं: एसकेजी इंवेस्टमेंट के संस्थापक संतोष गुप्ता ने बताया कि अब महिलाएं रूढ़िवादी नहीं रहीं और काफी स्मार्ट हो चुकी हैं. उन्हें बखूबी पता है कि घर चलाने और भविष्य के खर्चों के लिए निवेश करना सबसे बेहतर विकल्प है. महिलाएं म्युचुअल फंड में निवेश कर रही हैं ताकि उन्हें कभी किसी से कर्ज न लेना पड़े. अब कई ऐसे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं जो महिलाओं की वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में बहुत अधिक मददगार साबित हो रहे हैं.

यूपी में महिला निवेशकों का ग्राफ बढ़ा: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है. इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब हर पांचवीं महिला एक सक्रिय निवेशक है. ईटीवी भारत की टीम ने जब महिला निवेशकों और विशेषज्ञों से बात की, तो कई अहम जानकारियां सामने आईं. महिला निवेशकों का मानना है कि रिस्क तो हर जगह है, लेकिन शेयर बाजार में धैर्य रखने पर ही बड़ी सफलता मिलती है.

सालों से चली आ रही बैंकिंग की परंपरा में शामिल एफडी व आरडी को पीछे छोड़ते हुए अब महिलाएं शेयर बाजार की बॉस बन चुकी हैं. उन्हें इसके सभी खतरों की जानकारी भी है, मगर इसमें मिलने वाले शानदार रिटर्न को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं. आशुतोष सहाय के संपादन के साथ समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट:

कानपुर: कानपुर शहर की महिलाओं की पहचान अब केवल बचत करने वाली गृहणी तक सीमित नहीं रह गई है. शहर की महिलाएं अब स्मार्ट इंवेस्टर बन चुकी हैं और आर्थिक फैसलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं.

एनएसई की रिपोर्ट ने चौंकाया, बदला निवेश का अंदाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम: डॉ. निहारिका गुप्ता के अनुसार, एनएसई की रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं अब फिनटेक और ब्लूचिप कंपनियों से सीधे जुड़ चुकी हैं. हर महिला अब आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है और उन्हें रोजाना शेयर मार्केट की स्थिति का भी पूरा पता रहता है. चूंकि महिलाओं को सेविंग्स की आदत शुरू से होती है, इसलिए शेयर मार्केट उनके लिए निवेश का एक बेहतरीन मंच है. एफडी और आरडी की तुलना में यहां मिलने वाला अनिश्चित मगर उच्च रिटर्न उन्हें ज्यादा आकर्षित कर रहा है.

आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कानपुर की महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्लूचिप और फिनटेक कंपनियों में सीधा निवेश: ग्लास एज की प्रोपराइटर प्रभा गुप्ता ने बताया कि वह साल 2021 से लगातार निवेश कर रही हैं और उन्हें बैंक एफडी से बेहतर परिणाम मिले हैं. उनका कहना है कि शेयर बाजार में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदेमंद साबित होता है. उन्होंने दूसरी महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि अपनी राशि को 25-25 प्रतिशत के बॉस्केट में बांटकर निवेश करना चाहिए. म्युचुअल फंड में निवेश कर राशि को कुछ समय के लिए भूल जाने पर मिलने वाला रिटर्न वास्तव में चौंकाने वाला होता है.

महिलाओं ने FD छोड़ निवेश में गाड़े झंडे. (Photo Credit: ETV Bharat)

साल दर साल बढ़ीं महिलाओं की हिस्सेदारी: निवेश करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है. वर्ष 2023 में 16.9 प्रतिशत महिलाओं ने निवेश किया. वर्ष 2024 में 17.3 प्रतिशत, वर्ष 2025 में 18.5 प्रतिशत और वर्ष 2026 में 19.1 प्रतिशत महिलाओं ने निवेश किया.

कानपुर में महिलाओं का निवेश: वर्ष 2023-24 में कानपुर की महिलाओं ने 9800 करोड़ रुपये निवेश किया. वहीं वर्ष 2024-25 में 11500 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट महिलाओं ने किया. इसके बाद वर्ष 2025-26 में महिलाओं के निवेश बढ़कर 12600 करोड़ रुपये हो गया.

आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कानपुर की महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

निवेश की ओर रूझान बढ़ने के प्रमुख कारण: शेयर बाजार में 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक रिटर्न मिल रहा है, जबकि एफडी-आरडी में यह 7-8 प्रतिशत तक सीमित है. मोबाइल ट्रेडिंग एप्स की आसान पहुंच, डिजीटल केवाईसी व आनलाइन खाता खोलने की सुविधा मिली रही है. म्यूचुअल फंड निवेश का चलन, वित्तीय शिक्षा का विस्तारीकरण हो रहा है. सोने-चांदी के महंगे दामों की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है.

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