कानपुर में लिव-इन में रह रही महिला की हत्या; ठेकेदार पार्टनर फरार, पुलिस खाली हाथ
चकेरी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार इलाके की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:46 AM IST
कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मकान में लिव-इन में रह रही देवरिया की रहने वाली एक महिला की बेरहमी से पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद से महिला के साथ रहने वाला ठेकेदार पार्टनर फरार हो गया है.
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि महिला और एक युवक एक महीने पहले किराए पर रहने आए थे. बुधवार दोपहर मकान के अंदर महिला और उस युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. कुछ देर बाद युवक घर से बाहर निकल गया, लेकिन महिला पूरे दिन बाहर नहीं आई.
हालांकि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई और आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मकान मालिक को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे मकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस टीम को कमरे के अंदर महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला.
चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार मकान मालिक से पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं. मकान मालिक के अनुसार महिला ने किराए पर रहने के दौरान एक पहचान पत्र की कॉपी दी थी. उस दस्तावेज के अनुसार महिला का नाम देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी काजल (32) का था. पिता का नाम मुस्तकीम अंसारी दर्ज है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण गला दबाकर हत्या करना और मारपीट से आई गंभीर चोटें होना स्पष्ट हुआ है. बताया जा रहा कि महिला के घर किसी अन्य व्यक्ति का भी आना-जाना था, जिसको लेकर आरोपी ठेकेदार से उसका विवाद चल रहा था. देवरिया पुलिस से संपर्क करके युवती का शव मां और उसकी बहन के सुपुर्द कर दिया गया है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब 12 साल पहले युवती का निकाह हुआ था. बाद में तलाक हो गया था. इसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी थी. वह दस्तावेज में अपना नाम बदलकर रह रही थी. इसकी जानकारी परिवार को भी नहीं थी. जांच में सामने आया कि युवती 'पप्पू' नामक ठेकेदार के साथ बीते 22 सितंबर को प्रज्जवल मिश्रा के मकान में रहने आई थी. मुकदमा दर्ज कर फरार ठेकेदार की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.
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