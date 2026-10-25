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कानपुर में लिव-इन में रह रही महिला की हत्या; ठेकेदार पार्टनर फरार, पुलिस खाली हाथ

कानपुर में महिला की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मकान में लिव-इन में रह रही देवरिया की रहने वाली एक महिला की बेरहमी से पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद से महिला के साथ रहने वाला ठेकेदार पार्टनर फरार हो गया है.





स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि महिला और एक युवक एक महीने पहले किराए पर रहने आए थे. बुधवार दोपहर मकान के अंदर महिला और उस युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. कुछ देर बाद युवक घर से बाहर निकल गया, लेकिन महिला पूरे दिन बाहर नहीं आई.