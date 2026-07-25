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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची ट्रेन में महिला ने दिया बेटे को जन्म, आरपीएफ और मेडिकल टीम ने संभाला मोर्चा

कानपुर : आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार जा रही ट्रेन संख्या 12488 में सफर कर रही महिला को शुक्रवार प्रसव पीड़ा हुई. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर सूचना मिलते ही ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू कराई. एएसआई सुनीता ने एक प्राइवेट क्लीनिक की नर्स और डॉक्टर को मौके पर बुलाया. मेडिकल टीम कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर-6 स्थित सुरंग के पास पहुंची और आवश्यक इंतजाम कर सुरक्षित प्रसव कराया.





जन्म के बाद नवजात को प्राथमिक देखभाल के लिए क्लीनिक ले जाया गया. इसके बाद प्रसूता को भी वहां पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने जांच में जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ पाया, लेकिन बेहतर चिकित्सीय निगरानी के लिए दोनों को उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया. महिला ने बताया कि वह बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है और आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार जा रही थी. दोनों की हालत फिलहाल सामान्य और स्वस्थ बताई जा रही है.





बताया गया कि ट्रेन (12488) सीमांचल एक्सप्रेस से आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार जा रही बिहार की सहरसा निवासी गर्भवती चंदा खातून को कानपुर सेंट्रल पहुंचने पर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. प्लेटफाम नंबर छह स्थित सुरंग के पास ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह ने तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी. इस पर सहायक उपनिरीक्षक सुनीता मौके पर पहुंचीं और मधुराज क्लीनिक की नर्स कौशिकी व डाॅ. विवेक को बुलाया. वहां कपड़ों का पर्दा बनाकर प्रसव कराया गया.