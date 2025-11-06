ETV Bharat / state

मेरा पति गे है, उसका दोस्तों से है रिलेशन, कानपुर में महिला आयोग से पत्नी ने रोते हुए की शिकायत

महिला का आरोप है कि शादी के बाद मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं. विरोध करने पर मारपीट की जाती है.

पीड़िता ने महिला आयोग से की शिकायत.
पीड़िता ने महिला आयोग से की शिकायत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की. इस दौरान एक महिला ने नम आंखों से अपनी एक ऐसी समस्या का जिक्र किया जिसे सुनते ही अधिकारी हैरान रह गया. महिला ने बताया, मेरा पति समलैंगिक (गे) है. वह अपने दोस्तों के साथ संबंध रखता है, इसका विरोध किया जाता है, तो वह मारपीट करता है.

महिला ने बताया, शादी के बाद मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं. कहते हैं कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है. वह उसके साथ नहीं रह सकते हैं. महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने इस मामले में महिला थाने की इंस्पेक्टर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

2021 में हुई थी शादी : महिला ने बताया, मेरी शादी अप्रैल 2021 में दिल्ली में हुई थी. पति का पब्लिकेशन का बिजनेस है. शादी के बाद से वह उसके साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं. काफी दबाव के बाद एक बेटा हुआ और फिर इसके बाद वह अपने पुराने रवैये पर लौट आए. पति मुझसे वाइफ वाला रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं.

ससुराल वाले भी करते हैं मारपीट : महिला ने बताया, पति की जेब से कई बार आपत्तिजनक चीज भी मिलती है, जब मैं उनसे पूछती हूं तो वह गुस्सा हो जाते हैं. मेरे साथ मारपीट करते हैं. इतना ही नहीं विरोध करने पर ससुरालीजन भी उसके साथ मारपीट करते हैं. बीती पांच अगस्त को भी मैंने इसी बात को लेकर विरोध किया गया था, जिस पर मेरे साथ मारपीट की गई. मैं रक्षाबंधन पर अपने मायके आ गई थी और अब मुझे अपने घर नहीं ले जा रहे हैं.

जन सुनवाई में 21 मामले आए : मामले को सुनने के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने महिला थाने की इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है. इस मामले के अलावा भी जन सुनवाई के दौरान महिला संबंधित शिकायतों के 21 मामले उनके सामने आए. सभी मामलों का उन्होंने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया. जन सुनवाई में ज्यादातर मामले शादी के बाद विवाद के सामने आए हैं.

