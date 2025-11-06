ETV Bharat / state

मेरा पति गे है, उसका दोस्तों से है रिलेशन, कानपुर में महिला आयोग से पत्नी ने रोते हुए की शिकायत

पीड़िता ने महिला आयोग से की शिकायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की. इस दौरान एक महिला ने नम आंखों से अपनी एक ऐसी समस्या का जिक्र किया जिसे सुनते ही अधिकारी हैरान रह गया. महिला ने बताया, मेरा पति समलैंगिक (गे) है. वह अपने दोस्तों के साथ संबंध रखता है, इसका विरोध किया जाता है, तो वह मारपीट करता है. महिला ने बताया, शादी के बाद मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं. कहते हैं कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है. वह उसके साथ नहीं रह सकते हैं. महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने इस मामले में महिला थाने की इंस्पेक्टर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. 2021 में हुई थी शादी : महिला ने बताया, मेरी शादी अप्रैल 2021 में दिल्ली में हुई थी. पति का पब्लिकेशन का बिजनेस है. शादी के बाद से वह उसके साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं. काफी दबाव के बाद एक बेटा हुआ और फिर इसके बाद वह अपने पुराने रवैये पर लौट आए. पति मुझसे वाइफ वाला रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं.