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सीएसजेएमयू में वेलनेस सम्मेलन; स्वास्थ्य में सुधार करना है तो खुद को बदलो ; पद्मश्री डॉ. संजय

सीएसजेएमयू में वेलनेस सम्मेलन ( Photo Credit: CSJMU Media Cell )

कानपुर : अगर सेहत में असली सुधार लाना है तो उसकी शुरुआत बाहर के बजाय खुद में बदलाव लाकर करनी होगी. यह बात पद्मश्री डॉ. बीकेएस संजय ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय वेलनेस सम्मेलन के दूसरे दिन कही.

सीएसजेएमयू के वेलनेस सम्मेलन में पहुंचे अतिथि. (Photo Credit: CSJMU Media Cell) "स्वास्थ्य का मूल्य, जागरूकता और जांच से भलाई को बढ़ावा" विषय पर बोलते हुए डॉ. संजय ने कहा कि सेहत सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसा जरिया है जिसे हर इंसान को संभालकर रखना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य, पढ़ाई और खान-पान को इंसान के विकास के तीन मुख्य मजबूत खंभे बताए.