सीएसजेएमयू में वेलनेस सम्मेलन; स्वास्थ्य में सुधार करना है तो खुद को बदलो ; पद्मश्री डॉ. संजय
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय वेलनेस सम्मेलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य जागरूकता पर हुआ मंथन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 12:44 PM IST
कानपुर : अगर सेहत में असली सुधार लाना है तो उसकी शुरुआत बाहर के बजाय खुद में बदलाव लाकर करनी होगी. यह बात पद्मश्री डॉ. बीकेएस संजय ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय वेलनेस सम्मेलन के दूसरे दिन कही.
"स्वास्थ्य का मूल्य, जागरूकता और जांच से भलाई को बढ़ावा" विषय पर बोलते हुए डॉ. संजय ने कहा कि सेहत सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसा जरिया है जिसे हर इंसान को संभालकर रखना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य, पढ़ाई और खान-पान को इंसान के विकास के तीन मुख्य मजबूत खंभे बताए.
डॉ. संजय ने कहा कि सिर्फ बीमारी न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शरीर, मन, भावना और समाज के स्तर पर बेहतर स्थिति में होना ही असली सेहत है. मोटापे को गंभीर बीमारियों की मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने सही खान-पान, रोज कसरत और पूरी नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी. कहा कि जिंदगी की कामयाबी सिर्फ अच्छे नंबर पाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी सोच और मन का संतुलन भी उतना ही जरूरी है. साथ ही माता-पिता और स्कूलों से बच्चों में बचपन से ही अच्छी और सेहतमंद आदतें डालने की अपील की.
अच्छी सेहत का विज्ञान है सोवा-रिग्पा : पद्मश्री डॉ. पदमा गुरमेत
सम्मेलन के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान लेह-लद्दाख के निदेशक पद्मश्री डॉ. पदमा गुरमेत ने सोवा-रिग्पा इलाज के तरीके की वैज्ञानिक बुनियाद और दुनियाभर में इसकी संभावनाओं पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सोवा-रिग्पा को अच्छी सेहत का विज्ञान है. यह तरीका 2500 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास गहरे विचारों और व्यावहारिक अनुभवों पर टिका है.
डॉ. गुरमेत ने का कहा कि आयुष प्रणाली के तहत भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस पुरानी और पारंपरिक इलाज पद्धति को बचाने, खोज करने और संस्थाओं के सहयोग को नई दिशा मिली है. पुरानी और जटिल बीमारियों के इलाज के अलावा लेह-लद्दाख जैसे बहुत ऊंचे इलाकों में आने वाले पर्यटकों की स्वास्थ्य समस्याओं के हल और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में सोवा-रिग्पा बहुत असरदार साबित हो रही है. इस सत्र में डॉ. बीएन आचार्य, पुनीत मिश्रा और बीडी पांडे समेत कई जानकार लोग मौजूद रहे.
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