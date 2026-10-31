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कानपुर वेलनेस कॉन-2026; ज्ञान और धन बांटने से जिंदगी में आती है समृद्धि : सतीश महाना

छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में वेलनेस कॉन-2026. ( Photo Credit: CSJMU Media Cell )

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को वेलनेस कॉन-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों से युवाओं को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल एक मशीन या कोल्हू के बैल की तरह तयशुदा काम करते रहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों की सामाजिक उपयोगिता पर भी विचार करना चाहिए.





कानपुर वेलनेस कॉन-2026 में पहुंचे विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना. (Video Credit : ETV Bharat) महाना ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी तब उन्होंने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर डॉक्टरों से केवल एक महीने में ही पूरी तरह स्वस्थ होने का लक्ष्य तय करवाया था, क्योंकि विधानसभा का संचालन करना था. उन्होंने युवाओं को सीख दी कि आज की पीढ़ी को केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय उनके ठोस समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए.