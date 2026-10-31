कानपुर वेलनेस कॉन-2026; ज्ञान और धन बांटने से जिंदगी में आती है समृद्धि : सतीश महाना
छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में देश और दुनिया से 1150 प्रतिभागी और 100 स्पीकर्स अपने विचार रखेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:48 AM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को वेलनेस कॉन-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों से युवाओं को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल एक मशीन या कोल्हू के बैल की तरह तयशुदा काम करते रहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों की सामाजिक उपयोगिता पर भी विचार करना चाहिए.
महाना ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी तब उन्होंने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर डॉक्टरों से केवल एक महीने में ही पूरी तरह स्वस्थ होने का लक्ष्य तय करवाया था, क्योंकि विधानसभा का संचालन करना था. उन्होंने युवाओं को सीख दी कि आज की पीढ़ी को केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय उनके ठोस समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए.
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने पर कहा कि देश को आगे ले जाने का यह बड़ा लक्ष्य युवाओं के विचारों, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही पूरा होगा. उन्होंने सलाह दी कि युवाओं को तकनीक का उपयोग करना सीखना चाहिए न कि उसके नियंत्रण में आना चाहिए. शिक्षा का असली उद्देश्य केवल निर्धारित कार्य करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि हमारे काम से समाज को क्या लाभ मिल रहा है. अंत में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन और अच्छे संस्कारों को हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए क्योंकि बांटने और देने की भावना से ही जीवन में असली समृद्धि आती है. कार्यक्रम में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक और आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक समेत कई लोग उपस्थित रहे.
सम्मेलन के तीसरे सत्र में पद्मश्री प्रो. सुरेश हनगवाड़ी ने हीमोफीलिया और आनुवंशिक बीमारियों पर विचार रखे. प्रो. हनगवाड़ी ने कहा कि इस बीमारी में वेलनेस का अर्थ केवल रक्तस्राव रोकना नहीं, बल्कि मरीज को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ जीवन देना है. हीमोफीलिया-ए (फैक्टर-8 की कमी) और हीमोफीलिया-बी (फैक्टर-9 की कमी) आनुवंशिक समस्याएं हैं. आज चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से फैक्टर कंसंट्रेट और नॉन-फैक्टर थेरेपी जैसे प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं. उन्होंने दूरदराज के मरीजों के लिए 150 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल चिकित्सा सेवा फिजियोथेरेपी और परामर्श की जानकारी दी तथा शोधार्थियों से नए अनुसंधान की अपील की.
यह भी पढ़ें : CSJMU में वेलनेस कॉन 2026 का आगाज आज से, 11 पद्म विजेता रखेंगे अपनी बात
यह भी पढ़ें :