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ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर हुई मानसून की तैयारी; कानपुर की सड़कों पर लटक रहे 'मौत' के तार

ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर मानसून तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मानसून की पहली बारिश जहां राहत लाती है, वहीं उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में यह जिंदगी पर आफत बनकर टूटती है. लखनऊ के अमीनाबाद से लेकर कानपुर के सीसामऊ तक, सड़कों पर पानी भरा है और सिर के ऊपर मौत के नंगे तार झूल रहे हैं. हर साल दावे होते हैं, बजट पास होता है, लेकिन जमीन पर हकीकत जस की तस है. देखिए कानपुर के बिजली महकमे की मानसून तैयारियों पर मनोज द्विवेदी के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी कानपुर, जिसे 'स्मार्ट सिटी' की फेहरिस्त में गिना जाता है, वहां मानसून की पहली बारिश आते ही केस्को का पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है. कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) कागजों पर तो 'प्री-मानसून मेंटेनेंस' के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट साफ हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत में आम जनता को कुछ नहीं मिला. केवल जरा सी बारिश के बाद ही फाल्ट्स और ट्रिपिंग की ऐसी समस्या सामने आती है, जिसमें विभागीय अफसर हाथों पर हाथ बांधे बैठे रहते हैं. वहीं, हर महीने समय से अपना बिजली का बिल जमा करने वाली कानपुर की 50 लाख की आबादी घंटों बिजली के लिए तरस जाती है. शहर के अधिकतर क्षेत्रों में जहां गुजरते समय आपको जर्जर खंभे दूर से दिख जाएंगे. वहीं, बारिश के दौरान तारों का मकड़जाल दिल में डर पैदा कर जाएगा. इससे सब अपनी जान बचाकर ही निकल पाते हैं. यह सब तब है, जब फरवरी में विभाग की ओर से पूरे एक महीने तक अनुरक्षण महीन चलाया जाता है. बिजली विभाग के बड़े अफसर दावा करते हैं कि एक महीने में सभी 96 सबस्टेशंस की सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाता है. इससे आंधी-पानी वाले सीजन में फाल्ट्स न के बराबर होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. बारिश के सीजन में केस्को की तैयारियां कैसी हैं? यह जानने के लिए कानपुर का एक दौरा करना पड़ता है. इसे लेकर ETV भारत की टीम ने जमीनी पड़ताल की. प्रदेश में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat) केस नंबर एक: शहर के कल्याणपुर, छपेड़ा पुलिया, काकादेव समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली के तारों का मकड़जाल साफ दिखा. वहीं, कई गलियों में घरों के दरवाजों के पास से तार गुजरते दिखे. क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि बारिश के दौरान बहुत संभलकर रहना पड़ता है. तारों के नीचे लटकने और बिजली के खंभों में एक साथ उलझे रहने से हमेशा यही डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए.