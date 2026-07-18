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ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर हुई मानसून की तैयारी; कानपुर की सड़कों पर लटक रहे 'मौत' के तार

कागजों पर तो 'प्री-मानसून मेंटेनेंस' के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट साफ हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है.

ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर मानसून तैयारी.
ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर मानसून तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:20 PM IST

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कानपुर: मानसून की पहली बारिश जहां राहत लाती है, वहीं उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में यह जिंदगी पर आफत बनकर टूटती है. लखनऊ के अमीनाबाद से लेकर कानपुर के सीसामऊ तक, सड़कों पर पानी भरा है और सिर के ऊपर मौत के नंगे तार झूल रहे हैं. हर साल दावे होते हैं, बजट पास होता है, लेकिन जमीन पर हकीकत जस की तस है. देखिए कानपुर के बिजली महकमे की मानसून तैयारियों पर मनोज द्विवेदी के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट.

उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी कानपुर, जिसे 'स्मार्ट सिटी' की फेहरिस्त में गिना जाता है, वहां मानसून की पहली बारिश आते ही केस्को का पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है.

कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

कागजों पर तो 'प्री-मानसून मेंटेनेंस' के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट साफ हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत में आम जनता को कुछ नहीं मिला. केवल जरा सी बारिश के बाद ही फाल्ट्स और ट्रिपिंग की ऐसी समस्या सामने आती है, जिसमें विभागीय अफसर हाथों पर हाथ बांधे बैठे रहते हैं.

वहीं, हर महीने समय से अपना बिजली का बिल जमा करने वाली कानपुर की 50 लाख की आबादी घंटों बिजली के लिए तरस जाती है. शहर के अधिकतर क्षेत्रों में जहां गुजरते समय आपको जर्जर खंभे दूर से दिख जाएंगे.

वहीं, बारिश के दौरान तारों का मकड़जाल दिल में डर पैदा कर जाएगा. इससे सब अपनी जान बचाकर ही निकल पाते हैं. यह सब तब है, जब फरवरी में विभाग की ओर से पूरे एक महीने तक अनुरक्षण महीन चलाया जाता है.

बिजली विभाग के बड़े अफसर दावा करते हैं कि एक महीने में सभी 96 सबस्टेशंस की सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाता है. इससे आंधी-पानी वाले सीजन में फाल्ट्स न के बराबर होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है.

बारिश के सीजन में केस्को की तैयारियां कैसी हैं? यह जानने के लिए कानपुर का एक दौरा करना पड़ता है. इसे लेकर ETV भारत की टीम ने जमीनी पड़ताल की.

प्रदेश में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा.
प्रदेश में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

केस नंबर एक: शहर के कल्याणपुर, छपेड़ा पुलिया, काकादेव समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली के तारों का मकड़जाल साफ दिखा. वहीं, कई गलियों में घरों के दरवाजों के पास से तार गुजरते दिखे.

क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि बारिश के दौरान बहुत संभलकर रहना पड़ता है. तारों के नीचे लटकने और बिजली के खंभों में एक साथ उलझे रहने से हमेशा यही डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए.

इसी तरह काकादेव निवासी शिवेश सिंह ने कहा कि कुछ महीने पहले जब तेज आंधी आई थी, उसमें कई पोल गिर गए थे. घंटों लाइट नहीं आई थी. स्थायी व्यवस्था न करके, अस्थायी व्यवस्था में अब भी बिजली का संचालन हो रहा है.

उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की चुनौतियां.
उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की चुनौतियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानपुर में बिजली आपूर्ति के आंकड़े

  • अप्रैल 2026 में 23 घंटे 49 मिनट
  • मई 2026 में 23 घंटे 53 मिनट
  • जून 2026 में 23 घंटे 53 मिनट
  • 16 जुलाई 2026 तक 23 घंटे 51 मिनट
  • टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर--1800 410 1912

केस नंबर दो: फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र, इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की ट्रिपिंग, जर्जर खंभों को लेकर फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि केस्को की ओर से जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, उससे उद्यमी खुश नहीं हैं.

हर साल विभागीय अफसर बैठकें कर लेते हैं, समस्याएं पूछ लेते हैं, मगर उनका समाधान जमीनी स्तर पर नहीं होता है. इसी का परिणाम है कि जैसे ही बारिश होती है, तो उद्यमियों को अपना काम ठप करके घंटों बैठना पड़ता है. लाखों-करोड़ों रुपए का एक दिन में नुकसान हो जाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

इन आंकड़ों को भी जानिए

  • शहर में केस्को के कुल सबस्टेशंस: 96
  • शहर में केस्को के कुल उपभोक्ता: 7.25 लाख
  • शहर में हर महीने कुल विद्युत आपूर्ति: 600 मेगावाट से अधिक

केस्को एमडी बोलीं- इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर: इस पूरे मामले पर केस्को एमडी नेहा जैन का कहना है कि केस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले से बहुत बेहतर है. अब बारिश के दौरान बहुत लंबे समय तक कटौती नहीं होती है. फाल्ट्स की वजह से कुछ देर जरूर लगती है. इसकी वजह से शटडाउन लेना पड़ता है.

वहीं, बारिश को लेकर सभी एक्सईएन को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है. जहां जर्जर खंभे या लटकते तारों की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका समाधान भी फौरन कराया जाता है.

केस्को एमडी ने कहा कि वह खुद समय-समय पर सबस्टेशंस का निरीक्षण करती रहती हैं. उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नमी होने की भी समस्याएं सामने आती हैं. उन्हें भी समय रहते हल कराते हैं.

यूपी में हेल्पलाइन नंबर.
यूपी में हेल्पलाइन नंबर. (Photo Credit: ETV Bharat)

यहर एडवाइजरी की गई है जारी

  • जर्जर या लटकते तारों को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी लाइनों पर सुरक्षात्मक कार्रवाई कर लें.
  • टूटे हुए तारों को हटाने और लाइनों को सही करने में कार्मिकों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाए.
  • उपकेंद्रो पर यार्ड में साफ-सफाई रहे, घास आदि को साफ कराया जाए.
  • बारिश के दौरान जीव-जंतुओं, चूहे, सांप, कुत्ता बिल्ली आदि से उपकेंद्र पर संचालित उपकरणों को सुरक्षित रखा जाए.
  • जिन स्थानों या उपकेंद्रों पर जलभराव होता है, वहां शटडाउन लिया जाए और स्थिति ठीक होने पर ही लाइन चालू करें.
  • यह भी सुनिश्चित करें, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, वह चारों ओर से ढंके हों, सुरक्षित हैं या नहीं, यह देखें.
  • जो जर्जर खंभें हैं, उनका परीक्षण कर लें. उनमें अगर करंट उतरने की संभावना है, तो उसके आसपास फेंसिंग कराई जाए.

तय होनी चाहिए जवाबदेही: बिजली का अंडरग्राउंड होना सिर्फ एक आधुनिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंसानी जान बचाने की जरूरत है. कागजी दावों से करंट का खतरा कम नहीं होगा. जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक मानसून की हर बारिश यूपी और कानपुर के नागरिकों के लिए डर का सबब बनी रहेगी.

(क्या आपके इलाके में भी बिजली के तार जानलेवा बने हैं? अपने क्षेत्र की तस्वीर या वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें और बिजली विभाग को टैग करें)

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