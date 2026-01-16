ETV Bharat / state

कानपुर पुलिस की लापरवाही; होमगार्ड को धक्का देकर थाने से भाग निकला चोरी का वांछित, दोनों पर केस दर्ज

कानपुर : कानपुर साउथ के गुजैनी थाना पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. घटना गुरुवार दोपहर की है. चोरी की वारदात में वांछित को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था. जहां पर उसे होमगार्ड बाथरूम की तरफ ले जा रहा था. इसी दौरान अभियुक्त होमगार्ड को धक्का देकर भाग निकला. होमगार्ड ने शोर मचाकर पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन अभियुक्त हाथ नहीं लगा. होमगार्ड और अभियुक्त पर केस दर्ज किया गया है. साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है.

सर्राफा दुकान में चोरी. सीसीटीवी फुटेज (Video Credit : Police)

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते महीने ज्वैलर्स गौरव वर्मा की दुकान में शटर तोड़कर नकाबपोश चोरों ने 3 किलो चांदी के जेवर चोरी किए थे. सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच के आधार पर 20 दिसंबर को घटना का खुलासा किया गया था. इस मामले में गुजैनी गांव के रहने वाले विशाल गुप्ता उर्फ मन्नू बिहारी, मायापुरम कच्ची बस्ती के रहने वाले करन, अजय उर्फ बंटा को जेल भेजा गया था. एक कल्लू उर्फ विशाल फरार चल रहा था. जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था.