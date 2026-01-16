ETV Bharat / state

कानपुर पुलिस की लापरवाही; होमगार्ड को धक्का देकर थाने से भाग निकला चोरी का वांछित, दोनों पर केस दर्ज

कानपुर साउथ के गुजैनी थाने का मामला.अभियुक्त को बाथरूम ले जाते समय घटना हुई. ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल सस्पेंड अन्य की जांच होगी.

थाने से चोरी का आरोपी फरार.
थाने से चोरी का आरोपी फरार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:03 AM IST

कानपुर : कानपुर साउथ के गुजैनी थाना पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. घटना गुरुवार दोपहर की है. चोरी की वारदात में वांछित को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था. जहां पर उसे होमगार्ड बाथरूम की तरफ ले जा रहा था. इसी दौरान अभियुक्त होमगार्ड को धक्का देकर भाग निकला. होमगार्ड ने शोर मचाकर पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन अभियुक्त हाथ नहीं लगा. होमगार्ड और अभियुक्त पर केस दर्ज किया गया है. साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है.

सर्राफा दुकान में चोरी. सीसीटीवी फुटेज (Video Credit : Police)

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते महीने ज्वैलर्स गौरव वर्मा की दुकान में शटर तोड़कर नकाबपोश चोरों ने 3 किलो चांदी के जेवर चोरी किए थे. सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच के आधार पर 20 दिसंबर को घटना का खुलासा किया गया था. इस मामले में गुजैनी गांव के रहने वाले विशाल गुप्ता उर्फ मन्नू बिहारी, मायापुरम कच्ची बस्ती के रहने वाले करन, अजय उर्फ बंटा को जेल भेजा गया था. एक कल्लू उर्फ विशाल फरार चल रहा था. जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था.

डीसीपी साउथ के मुताबिक गुरुवार दोपहर होमगार्ड राजकुमार उसे बाथरूम की तरफ जे जा रहा था. इसी दौरान कल्लू उसे धक्का देकर भाग गया. होमगार्ड के शोर मचाने पर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सक्रिय हुए, लेकिन अभियुक्त आंखों से ओझल हो चुका था. इस मामले में थाना प्रभारी राजन शर्मा की तहरीर पर होमगार्ड राजकुमार और फरार आरोपी कल्लू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही थाने में तैनात महिला कांस्टेबल छवि को सस्पेंड कर दिया गया है. होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा गया है. दारोगा सुभाष यादव की लापरवाही सामने आई है. मामले की जांच एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम को दी गई है. फरार आरोपी की तलाश में कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं.


यह भी पढ़ें : उन्नाव में पुलिस चौकी से दो चोर फरार, एसी चोरी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार, कांग्रेस में किया ट्वीट

यह भी पढ़ें : कन्नौज: थाने की बाउंड्री वॉल फांदकर फरार हो गया चोर

