ETV Bharat / state

कानपुर में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फर्जी तरीके से जमानत के बाद से चल रहा था फरार

इनामी बदमाश गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को 25 हजार के इनामी बदमाश गुड्डू गुप्ता उर्फ वीरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. बदमाश कोर्ट में फर्जी जमानतदार और कूट रचित दस्तावेज पेश करके जमानत हासिल करने के बाद से फरार चल रहा था. अदालत ने उसे फिर जिला कारागार भेज दिया है.

जानकारी देते एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया, वर्ष 2020 में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (कोर्ट संख्या-08) के गैंगस्टर एक्ट क्लर्क किरन शंकर घोष ने थाना कोतवाली में धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि थाना बर्रा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गुड्डू गुप्ता ने जाली दस्तावेज तैयार करके फर्जी लोगों को असली जमानतदार के रूप में कोर्ट में पेश किया और जमानत करा ली. जेल से बाहर आने के बाद से ही वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. इस मामले में पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने गुड्डू गुप्ता पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.