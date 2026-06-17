कानपुर में अवैध बेसमेंट खुदाई से दीवार ढही, सपा प्रदेश सचिव समेत 6 पर FIR
मूलगंज थाना क्षेत्र में बिना ठोस सुरक्षा इंतजामों के लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बेसमेंट तैयार किया जा रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:21 AM IST
कानपुर : मूलगंज थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण की वजह से बड़ा हादसा हो गया. जिसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. हटिया स्थित रज्जन बाबू पार्क के पास चल रहे बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक एक मकान की दीवार भरभराकर ढह गई. हादसे के बाद बेघर हुए एक पीड़ित ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और बिल्डर सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
मानकों को ताक पर रखकर हो रही थी खुदाई : हादसा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से हुआ. आरोप है कि रिहायशी इलाके में बिना किसी ठोस सुरक्षा इंतजामों के लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदकर अवैध रूप से बेसमेंट तैयार किया जा रहा था. इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि पड़ोस के मकान की बुनियाद हिल गई और शनिवार रात अचानक एक दीवार गिर गई.
मलबे में दबे लोग, बाल-बाल बची बुजुर्ग की जान : दीवार गिरने से न सिर्फ इमारत को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई जिंदगियां भी संकट में आ गईं. मलबे की चपेट में आने से वहां चाय की दुकान चलाने वाले बबलू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. साथ ही हादसे के वक्त घर में मौजूद गीता नाम की बुजुर्ग महिला को भी गंभीर चोटें आईं. चाय दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में आपसपास के रहने वाले पिंटू शर्मा, राजीव मेहरोत्रा, सुमित तिवारी, अमित तिवारी, रोहित तिवारी और अखिलेश सहित करीब आधा दर्जन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
केडीए का एक्शन, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा : हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों एक्शन मोड में हैं. राजकुमार सविता की तहरीर पर मूलगंज थाना पुलिस ने नरेश गर्ग, बिल्डर विक्रम गुप्ता, सपा प्रदेश सचिव आशीष चौबे और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कानपुर विकास प्राधिकरण ने भी नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
यह भी पढ़ें : Basement Collapse Of Apartment : रात से ही खिसक रही थी मिट्टी फिर भी हादसा होने का किया इंतजार, बिल्डर के खिलाफ दर्ज हुई FIR
यह भी पढ़ें : Building Collapsed In Lucknow: 8 साल की बनाई गई गृहस्थी में मिला सिर्फ एक बैग...और वो लेकर चली गई