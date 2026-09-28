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कानपुर विनीत मिनोचा हत्याकांड; 21 दिन बाद जेल से रिहा हुई बहू शालू, पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

21 दिन बाद जेल से रिहा हुई बहू शालू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बनाई गई बहू शालू मिनोचा को अदालत ने हत्या की साजिश में शामिल होने का कोई साक्ष्य न मिलने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. पुलिस द्वारा गहन विवेचना के बाद कोर्ट में शालू के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें उनकी बेगुनाही स्पष्ट हुई. इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने शालू को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया. सोमवार शाम करीब 7:30 बजे शालू को जेल से रिहा कर दिया गया.

बीते 5 सितंबर को हुई दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती जल्दबाजी और गलत विवेचना के कारण शालू को 21 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. जांच में पता चला कि विनीत मिनोचा की हत्या में बहू शालू की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उनके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी. सोमवार शाम जेल से बाहर आते ही शालू अपना मुंह छिपाकर निकलीं, जहां मौजूद उनके मायके वाले उन्हें सीधे लखनऊ लेकर चले गए. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, भविष्य में अदालत या विवेचक द्वारा बुलाए जाने पर शालू को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ेगा. भाई ने जताई खुशी. (Video Credit; ETV Bharat)