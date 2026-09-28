कानपुर विनीत मिनोचा हत्याकांड; 21 दिन बाद जेल से रिहा हुई बहू शालू, पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट
सोमवार शाम जेल से बाहर आते ही शालू अपना मुंह छिपाकर निकलीं, जहां मौजूद उनके मायके वाले उन्हें सीधे लखनऊ लेकर चले गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:29 PM IST
कानपुर : चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बनाई गई बहू शालू मिनोचा को अदालत ने हत्या की साजिश में शामिल होने का कोई साक्ष्य न मिलने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. पुलिस द्वारा गहन विवेचना के बाद कोर्ट में शालू के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें उनकी बेगुनाही स्पष्ट हुई. इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने शालू को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया. सोमवार शाम करीब 7:30 बजे शालू को जेल से रिहा कर दिया गया.
बीते 5 सितंबर को हुई दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती जल्दबाजी और गलत विवेचना के कारण शालू को 21 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. जांच में पता चला कि विनीत मिनोचा की हत्या में बहू शालू की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उनके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी. सोमवार शाम जेल से बाहर आते ही शालू अपना मुंह छिपाकर निकलीं, जहां मौजूद उनके मायके वाले उन्हें सीधे लखनऊ लेकर चले गए. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, भविष्य में अदालत या विवेचक द्वारा बुलाए जाने पर शालू को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ेगा.
शालू के भाई धीरज अरोड़ा ने कहा कि यह सच की जीत है. पिछले 21 दिन पूरे परिवार के लिए बेहद कष्टप्रद रहे, लेकिन उन्हें पुलिस की विवेचना और कानून-व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. धीरज अरोड़ा ने निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस प्रशासन और अपने अधिवक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहन के घर वापस आने पर जहां एक तरफ भावुकता है, वहीं इस बात का बड़ा संतोष और उत्साह भी है कि पुलिस ने पारदर्शी जांच कर सच्चाई सबके सामने रख दी.
शालू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि जब भी कोई निर्दोष जेल से रिहा होता है तो यह न्याय और खुशी का पल होता है. उन्होंने बताया कि केस के पहले दिन से ही उनका रुख साफ था कि शालू को महज किसी के नाम ले लेने भर से आरोपी बना दिया गया था. अधिवक्ता ने कहा कि भले ही 21 दिन शालू को बेवजह जेल में काटने पड़े, जिस पर पुलिस को आगे से ध्यान देने के लिए आत्म-विवेचना करनी चाहिए, लेकिन देर से ही सही, पुलिस ने निष्पक्ष जांच की और निर्दोष को रिहा कराया जो एक सराहनीय कदम है.
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