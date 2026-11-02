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Vande Bharat Sleeper Train; बुकिंग खुलते ही सीटें फुल, किराया राजधानी एक्सप्रेस से भी कम

हाई-स्पीड स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : देश के आधुनिक रेल सफर में नया अध्याय जुड़ चुका है. वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली हाई-स्पीड स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य उद्घाटन शनिवार को कर दिया गया. जिसके बाद सोमवार से इसका नियमित संचालन भी शुरू हो चुका है. रविवार सुबह जैसे ही इस प्रीमियम ट्रेन की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग खुली, कुछ ही पलों में सभी सीटें फुल हो गईं. खास बात यह है कि यह सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से न केवल कम समय में सफर पूरा करेगी, बल्कि इसका किराया भी बेहद कम है.





राजधानी से तेज और किफायती सफर : वाराणसी-नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 27421/27422) वाराणसी से चलकर प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार को छोड़कर) संचालित होगी, जबकि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच भी यह छह दिन (शनिवार को छोड़कर) पटरी पर दौड़ेगी.



समय और गति की बात करें तो कानपुर से नई दिल्ली का सफर यह ट्रेन महज 5 घंटे 25 मिनट में तय कर लेगी. राजधानी एक्सप्रेस इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लेती है. इस तरह यात्रियों के सफर के पांच मिनट तो बचेंगे ही, साथ ही किराए में भी 250 से 500 रुपये तक की भारी बचत होगी. इस आधुनिक ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें प्रथम एसी का 1, द्वितीय एसी के 4 और तृतीय एसी के 11 कोच शामिल हैं.



त्योहारों के सीजन और वंदे भारत स्लीपर को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. रविवार सुबह बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही घंटों में ट्रेन की सभी सीटें बुक हो गईं. आलम यह है कि वाराणसी से नई दिल्ली जाने के लिए 10 से 17 नवंबर तक किसी भी श्रेणी में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है. इसी प्रकार नई दिल्ली से वाराणसी लौटने वाले यात्रियों को भी 3 से 8 नवंबर तक कंफर्म टिकट के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और सीटें फुल चल रही हैं. इस ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले काफी किफायती रखा गया है.