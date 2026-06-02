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कानपुर में लापता छात्र का शव नहर में मिला, परिजनों ने पुलिस चौकी के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी समेत दो पर मुकदमा दर्ज

कानपुर में लापता छात्र का शव मिलने के बाद प्रदर्शन करते लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )