कानपुर में लापता छात्र का शव नहर में मिला, परिजनों ने पुलिस चौकी के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी समेत दो पर मुकदमा दर्ज
पनकी थाना क्षेत्र का मामला. रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे अपनी बहन की कॉपी लेने एक शिक्षक के घर गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:58 AM IST
कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में सोमवार को लापता 10वीं के छात्र का शव नहर से बरामद होने के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया. आक्रोशित परिवार और स्थानीय लोगों ने रतनपुर पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत करवाया. जिसके बाद परिजन शव को लेकर घर रवाना हुए.
रतनपुर कॉलोनी निवासी संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि उनका बेटा अनुभव शुक्ला उर्फ सानू (16) रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे साइकिल से अपनी बहन की कॉपी लेने एक शिक्षक के घर गया था. शिक्षक से कॉपी लेने के बाद वह घर वापस नहीं लौटा. देर शाम तक छात्र के न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की. जिसके बाद रतनपुर नहर के पास उसके कपड़े बरामद हुए.
सोमवार सुबह पुलिस और गोताखोरों की मदद से छात्र का शव नहर से निकाला गया. अनुभव की मां नीलू शुक्ला ने घर के पास ही रहने वाले एक नाबालिग युवक पर हत्या की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि रविवार को लापता होने की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें अगली सुबह आने की बात कहकर लौटा दिया गया. परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो घटना को टाला जा सकता था.
हंगामे की सूचना पर पहुंची पनकी,कल्याणपुर और सचेडी थाने की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। पनकी थाना प्रभारी दिनेश विष्ट ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विनीत यादव और उसके एक साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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