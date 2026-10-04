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UPPSC Exam 2026: स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में डबल लेयर सिक्योरिटी, क्लैरिटी को लेकर सवाल बरकरार

स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा आज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर/प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा एक ही पाली में 4 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ही होगी. अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) स्नेहा तिवारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्रों पर डबल लेयर चेकिंग, बायोमीट्रिक हाजिरी और जैमर जैसी विशेष व्यवस्था की गई है. वहीं प्रयागराज में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं.