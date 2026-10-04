UPPSC Exam 2026: स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में डबल लेयर सिक्योरिटी, क्लैरिटी को लेकर सवाल बरकरार
डबल लेयर चेकिंग, बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षार्थी को प्रवेश की इजाजत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:48 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 9:53 AM IST
कानपुर/प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा एक ही पाली में 4 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ही होगी. अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) स्नेहा तिवारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्रों पर डबल लेयर चेकिंग, बायोमीट्रिक हाजिरी और जैमर जैसी विशेष व्यवस्था की गई है. वहीं प्रयागराज में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं.
पहली बार दिखेगी सुरक्षा की 'डबल लेयर' : एडीसीपी स्नेहा तिवारी ने बताया कि इस बार परीक्षा सुरक्षा में विशेष बदलाव किए गए हैं. केंद्रों में प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों को दो स्तर की चेकिंग से गुजरना होगा. सबसे पहले गेट पर पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग करेंगे. इसके बाद एक अलग एजेंसी के वॉलिंटियर्स दूसरे स्तर की चेकिंग करेंगे. दो बार गहन जांच के बाद ही अभ्यर्थी को बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए भेजा जाएगा. बायोमीट्रिक सत्यापन होने के बाद ही परीक्षार्थी को क्लासरूम में प्रवेश की इजाजत मिलेगी.
23 केंद्रों पर तैनात रहेंगे 250 पुलिसकर्मी : स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 23 सेंटर बनाए गए हैं. जहां करीब 11 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. जिसमें प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10-10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. शनिवार को ड्यूटी पर लगे जवानों की ब्रीफिंग की गई है. जिसमें उन्हें परीक्षार्थियों के साथ सहजता से पेश आने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर : परीक्षा के दौरान केवल सेंटरों के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर की गतिविधियों पर भी पुलिस की बारीक नजर रहेगी. आसामाजिक तत्वों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस टीमों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है. इसके अलावा, परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह बैन : परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर सख्त मनाही रहेगी. अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए समय से केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ संशय भी
संगम नगरी प्रयागराज में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जहां 17 हजार 487 पंजीकृत अभ्यर्थियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा. हालांकि परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ संशय भी है कि पिछली भर्ती परीक्षाओं जैसा हश्र न हो जाए.
परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों का कहना है कि काफी दिनों के बाद भर्ती परीक्षा आई है. अभी तक तो सब ठीक-ठाक है. परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में सहूलियत है, पहले बहुत दूर-दूर सेंटर भेज दिए जाते थे. सिलेबस में भी बदलाव हुआ है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाएं काफी अच्छी और टाइट हैं. नकल जैसी कोई संभावना नहीं दिखती. हालांकि असली परिणाम रिजल्ट के बाद ही आएगा.
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