कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट' का रोमांच: रडार गन और AI से होगी प्रदेश के सबसे तेज गेंदबाजों की खोज
UPCA के 'स्पीड हंट' अभियान में रडार गन और AI तकनीक के जरिए 12 जिलों के 1,700 से अधिक युवा गेंदबाजों का ट्रायल होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:36 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) द्वारा यूपीसीए स्पीड हंट का आयोजन पहली बार कानपुर में बुधवार से होगा. इस दो दिवसीय आयोजन को एक विशेष प्रतिभा खोज अभियान का रूप दिया गया है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उभरते हुए तेज़ गेंदबाज़ों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है. इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश से 35 प्रतिभाशाली फास्ट बॉलर्स का चयन किया जाएगा. वहीं, इस अभियान में नि:शुल्क पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है.
राजीव शुक्ला की सोच को आगे बढ़ाने की पहल: यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर ने बताया यह पहल बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की सोच को आगे बढ़ाते हुए शुरू की गई है. इसका मकसद लड़कों और लड़कियों, दोनों वर्गों में तेज़ गेंदबाज़ों की मजबूत नई पीढ़ी तैयार करना और प्रदेश के हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है. पंजीकरण के आधार पर ट्रायल के लिए सात केंद्रों का चयन किया गया है. जिनमें गाजीपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ शामिल हैं.
16 से 24 साल के युवा दिखाएंगे दम: यह कार्यक्रम 16 से 24 साल तक के लड़के और लड़कियों के लिए है. ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों का मूल्यांकन एक व्यवस्थित और पेशेवर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों को आगे यूपीसीए के माध्यम से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे उत्तर प्रदेश और भारतीय क्रिकेट में अपना भविष्य बना सकें. यूपीसीए स्पीड हंट के ट्रायल गाजीपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जा चुके हैं.
कमला क्लब में उमड़ेगा 12 जिलों का हुनर: अब इस अभियान का अगला चरण एक और दो जुलाई को कमला क्लब, कानपुर में होगा. इस केंद्र पर 12 जिलों- ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, औरैया, झांसी, बांदा, फतेहपुर, जालौन, कानपुर देहात और कन्नौज से 1,700 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है. ट्रायल प्रतिदिन दो स्लॉट में आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके. यूपीसीए स्पीड हंट की खास बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
रडार गन और एआई तकनीक से होगा चयन: खिलाड़ियों की गेंदबाज़ी की गति जहां रडार गन से मापी जा रही है. वहीं, प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पूरी चयन प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जा रही है. यूपीसीए जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने और प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है.
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