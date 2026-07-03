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UP TET Exam 2026; आधार कार्ड में नाम बदलना पड़ा भारी, परीक्षा छूटी, केस भी दर्ज

UP TET Exam 2026; आधार कार्ड में नाम बदलना पड़ा भारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )