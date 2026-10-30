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फेस्टिव सीजन में देश के साथ विदेश में भी धूम मचाएंगे यूपी के उत्पाद, होमडेकोर फैशन एसेसरीज की भारी मांग

फेस्टिव सीजन में निर्यातकों के लिए मौका. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली, क्रिसमस, साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे पर यूपी के उत्पादों की भारी डिमांड रहती है. देश के साथ विदेश में भी यूपी के तमाम तरह के उत्पाद खूब पसंद किए जाते हैं. ऐसे में यूपी के निर्यातकों को देश में कारोबार के साथ विदेश में व्यापार के विस्तार का मौका मिलता है.

फेस्टिव सीजन में विदेश में बढ़ी यूपी के उत्पादों की मांग. (Photo Credit : ETV Bharat) विदेशों में भी दीपावली से लेकर नए साल तक लगातार त्योहारों को देखते हुए निर्यातकों के पास विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आर्डर्स आने लगे हैं. दीपावली के बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे जैसे फेस्टिवल्स को लेकर निर्यातक बेहद उत्साहित हैं. निर्यातकों का कहना है कि फेस्टिव सीजन में यूपी के उत्पादों की मांग बढ़ गई है. इसके लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. जिन देशों में हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है. उनके साथ अच्छा खास कारोबार होने की उम्मीद है.