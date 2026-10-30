फेस्टिव सीजन में देश के साथ विदेश में भी धूम मचाएंगे यूपी के उत्पाद, होमडेकोर फैशन एसेसरीज की भारी मांग
फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही यूपी के निर्यातकों के पास विदेशों से आर्डर्स आने लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:25 PM IST
कानपुर : दीपावली, क्रिसमस, साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे पर यूपी के उत्पादों की भारी डिमांड रहती है. देश के साथ विदेश में भी यूपी के तमाम तरह के उत्पाद खूब पसंद किए जाते हैं. ऐसे में यूपी के निर्यातकों को देश में कारोबार के साथ विदेश में व्यापार के विस्तार का मौका मिलता है.
विदेशों में भी दीपावली से लेकर नए साल तक लगातार त्योहारों को देखते हुए निर्यातकों के पास विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आर्डर्स आने लगे हैं. दीपावली के बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे जैसे फेस्टिवल्स को लेकर निर्यातक बेहद उत्साहित हैं. निर्यातकों का कहना है कि फेस्टिव सीजन में यूपी के उत्पादों की मांग बढ़ गई है. इसके लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. जिन देशों में हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है. उनके साथ अच्छा खास कारोबार होने की उम्मीद है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि तमाम वैश्विक चुनौैतियों के बीच अब निर्यातकों के लिए फेस्टिव सीजन में अच्छा समय आ गया है. यह वो दिन होते हैं, जब निर्यातकों के पास फैशन एसेसरीज, लेदर गुड्स, होमडेकोर, फ्लोर कवरिंग, टेक्सटाइल उत्पादों की जबर्दस्त मांग रहती है. निर्यातक इसलिए भी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें न्यूजीलैंड, ओमान, यूके जैसे देशों में बिना किसी बाधा के अच्छा कारोबार करने का मौका मिल चुका है. उत्पादों पर किसी तरह का शुल्क न लगने से उन्हें अतिरिक्त फायदा होने वाला है. वहीं, चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि एफटीए संग कई नए देशों संग कारोबार शुरू हो चुका है. हमारे उत्पाद जितना अधिक जाएंगे, निर्यातकों को उतना अधिक लाभ मिलेगा.