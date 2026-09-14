ETV Bharat / state

कानपुर यूनिवर्सिटी में जम्मू के छात्र ने लगाई फांसी, रेडियोलॉजी की कर रहा था पढ़ाई

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित शारदा नगर में रविवार शाम यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. नीम करौली बाबा के दर्शन कर हॉस्टल लौटे छात्र को फंदे से उतार कर तत्काल हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान जम्मू निवासी 22 वर्षीय आदित्य शर्मा के रूप में हुई है. शनिवार को दर्शन के लिए निकले आदित्य और उनकी एक छात्रा मित्र रविवार शाम करीब पांच बजे हॉस्टल वापस लौटे थे.

हॉस्टल में आमने-सामने के कमरों में रहने वाले दोनों छात्र अपने-अपने कमरे में चले गए. कुछ देर बाद जब छात्रा भोजन लेकर आदित्य के कमरे पर पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई उत्तर न मिलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां छात्र फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला.

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और दोनों रविवार शाम को ही दर्शन से वापस लौटे थे.

छात्र द्वारा फांसी लगाए जाने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.