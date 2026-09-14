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कानपुर यूनिवर्सिटी में जम्मू के छात्र ने लगाई फांसी, रेडियोलॉजी की कर रहा था पढ़ाई

मृतक की पहचान जम्मू कश्मीर निवासी 22 वर्षीय आदित्य शर्मा के रूप में हुई है. नीम करौली बाबा के दर्शन कर हॉस्टल लौटा था.

student hanged himself
रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे छात्र ने लगाई फांसी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 9:52 AM IST

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कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित शारदा नगर में रविवार शाम यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. नीम करौली बाबा के दर्शन कर हॉस्टल लौटे छात्र को फंदे से उतार कर तत्काल हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान जम्मू निवासी 22 वर्षीय आदित्य शर्मा के रूप में हुई है. शनिवार को दर्शन के लिए निकले आदित्य और उनकी एक छात्रा मित्र रविवार शाम करीब पांच बजे हॉस्टल वापस लौटे थे.

हॉस्टल में आमने-सामने के कमरों में रहने वाले दोनों छात्र अपने-अपने कमरे में चले गए. कुछ देर बाद जब छात्रा भोजन लेकर आदित्य के कमरे पर पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई उत्तर न मिलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां छात्र फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला.

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और दोनों रविवार शाम को ही दर्शन से वापस लौटे थे.

छात्र द्वारा फांसी लगाए जाने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आदित्य, कानपुर यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था. उसके पिता विजय कुमार शर्मा डिफेंस में तैनात हैं.

हॉस्टल के केयरटेकर सुनील कुमार ने बताया कि आदित्य करीब तीन महीने पहले शारदा नगर स्थित इस हॉस्टल में रहने आया था.

केयरटेकर सुनील कुमार के मुताबिक, आदित्य के साथ आई छात्रा ने भी सामने वाला कमरा किराये पर लिया था और कमरे लेते समय दोनों ने खुद को भाई-बहन बताया था.

केयरटेकर सुनील कुमार द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से भी पूछताछ की है. फिलहाल घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर खुदकुशी की वज़हों की जांच कर रही है.

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