कानपुर यूनिवर्सिटी में LLB छात्रा से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग का आरोप; B.Tech छात्र गिरफ्तार

कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्याल के बीटेक छात्र पर एलएलबी छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. छात्रा ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को शिकायती तहरीर दी है. इसके आधार पर केस दर्ज करके आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की जा रही है. आरोपी छात्र से भी पूछताछ की गई है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

अब जानें क्या लगा है आरोप: कल्याणपुर थाने में पीड़िता की मां ने तहरीर देकर बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की छात्रा है. मां का आरोप है, कि विश्वविद्यालय में ही पढ़ने वाले बीटेक छात्र जो कि खुद को छात्र नेता बताता है, उसने उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथियों संग मिलकर निशाना बनाया.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कैफेटेरिया के पास स्टैंड पर उनकी नाबालिक बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. फिर उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया.