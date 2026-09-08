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अतीत की भव्यता की ओर CSA ; प्रवासी छात्रों को दाखिला देने की कवायद शुरू, कुलपति ने दिए कई बदलाव के संकेत

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान, मलेशिया और ईरान के छात्र पढ़ाई करने आते थे.

कानपुर सीएसए का गौरवशाली अतीत
लौटने वाला है कानपुर सीएसए का गौरवशाली अतीत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:23 PM IST

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कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) में देश भर के 21 राज्यों से छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में प्रवेश लिया है. स्नातक व परास्नातक पर संचालित 59 से अधिक पाठ्यक्रमों में छात्र यहां पढ़ाई कर रहे हैं. कुछ समय पहले इस कृषि विवि को लेकर सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आलोचना की थी. इसके बाद विवि की तमाम खामियों को सुधारने के साथ अब गौरवशाली अतीत (पत्थर कॉलेज) की परिकल्पना आकार ले रही है.

अतीत की भव्यता की ओर CSA. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि विवि में आईसीएआर की ओर से हर साल स्नातक स्तर पर 15 प्रतिशत सीटें और परास्नातक स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें एलॉट की जाती हैं. जिसमें देशभर के किसी भी राज्य से छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है. जब कई राज्यों के छात्र एक साथ पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर वह एक दूसरे से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं. उन्हें शोध कार्यों समेत अन्य कार्यों में कई नए अनुभव मिलते हैं. मौजूदा समय में विवि स्तर से छात्रों को 43 विषयों में पीएचडी करने का भी मौका दिया गया है.


वरिष्ठ प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव ने बताया, मौजूदा समय में विवि कैंपस व संबद्ध महाविद्यालयों में 2596 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं. इन छात्रों को इस सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग समेत अन्य आधुनिक तकनीकों वाले पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी. स्नातक स्तर पर विवि में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी समेत अन्य पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जा रहा है.


सीएसए विवि के पूर्व मीडिया प्रभारी व डीन होम साइंस रहे डॉ. वेदरत्न तिवारी ने बताया कि उन्होंने 1977 में सीएसए विवि ज्वाइन किया था. उस समय मुख्य भवन पर जो पत्थरों की नक्काशी की गई थी, उसकी चर्चा देश-विदेशों तक होती थी. इस कृषि विवि में हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी में जो जापानी गार्डन बना था, उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते थे. डेयरी विभाग में 80 पैसे का आधा लीटर गाय का दूध मिलता था. पत्थर कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों के बीच अच्छी खासी होड़ देखने को मिलती थी.


अफगानिस्तान, मलेशिया व ईरान के छात्र भी पढ़े : कुलपति प्रो. संजीव गुप्ता ने बताया, कभी एक दौर ऐसा भी था जब सीएसए विवि में मलेशिया, ईरान और अफगानिस्तान के छात्रों ने पढ़ाई की. फिलहाल प्रवासी छात्रों को दाखिला देने के लिए कृषि मंत्री से बात की गई है. उम्मीद है, जल्द ही अनुमति मिल जाएगी और आने वाले सत्रों में एक बार फिर से विवि में प्रवासी छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा. इसके अलावा विवि में जो निष्प्रयोज्य भवन हैं उन्हें गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है. विवि में जल्द ही शिक्षकों के सारे पद भरे जाएंगे. साथ ही विवि के छात्रावास भी नए स्वरूप में तैयार कराए जाएंगे.

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