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कानपुर का ऐतिहासिक दशहरा; ब्रिटिश पत्रकार डब्लू.एच. रसेल की 168 साल पहले लिखी डायरी में दर्ज है अनोखा इतिहास

कानपुर : कानपुर में दशहरे और रावण दहन की परंपरा सदियों पुरानी है. कानपुर के दशहरे का बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक पक्ष भी है. यहां मनाए जाने वाले दशहरे की भव्यता-दिव्यता के अंग्रेज भी कायल थे. यही कारण रहा कि अंग्रेज पत्रकार डब्ल्यू. एच. रसेल ने कानपुर के दशहरे का विस्तृत वर्णन भी किया.

कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल बताते हैं कि 168 साल से कानपुर में दशहरा मनाने की परंपरा है. दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य है कि वर्ष 1858 में ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू. एच. रसेल कानपुर आए थे. रसेल ने अपनी किताब 'माय डायरी इन इंडिया' में कानपुर के रावण दहन का आंखों देखा हाल लिखा था.

विशालकाय रावण और भीड़ का रोमांच : ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू.एच. रसेल ने अपनी डायरी में लिखा है कि 17 अक्टूबर 1858 को वह कानपुर में थे. कैंप और किले के बीच खुली जमीन पर उन्होंने 70 से 80 फीट ऊंचा एक विशालकाय पुतला देखा. जिसके कई दानवाकार सिर और तमाम भुजाएं थीं. यह राक्षस राज रावण का पुतला था. पत्रकार ने अपनी डायरी में लिखा कि तब अंग्रेजों को बताया गया था कि राम ने बंदरों की सहायता से रावण का वध किया था और इसी जीत की खुशी में हिंदू यह त्योहार मनाते हैं.

British journalist WH Russell (Photo Credit : ETV Bharat)

डायरी के अनुसार शाम के वक्त रसेल अपने एक सम्मानित भारतीय मेजबान के घर के बाहरी बरामदे से कार्यक्रम देखने पहुंचे. उस दौरान पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार पुलिस लगातार गश्त कर रही थी. चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, संगीत और घंटियों की आवाज गूंज रही थी.अनूप कुमार शुक्ल के मुताबिक रसेल ने लिखा है कि उस दौर में कानपुर शहर के लोग अपनी बेहतरीन पोशाकों में एकत्र हुए थे. भीड़ इतनी थी कि गाड़ियां, ऊंट और हाथी बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बना पा रहे थे. इसके बाद एक भव्य जुलूस निकला, जिसमें सुंदर पोशाकों और विचित्र वेशभूषा में लोग भगवान राम की सेना के रूप में शामिल थे.जब यह जुलूस पुतले के पास पहुंचा तो करीब आधे घंटे तक आतिशबाजी होती रही. आतिशबाजी में भारतीयों की निपुणता को देखकर अंग्रेज पत्रकार हैरान रह गए थे. मेजबान ने उन्हें बताया था कि यहां के मशहूर आतिशबाज महारानी की घोषणा के समय अपना हुनर दिखाने इलाहाबाद भी गए थे.मुख्य आकर्षण रावण का जलना था. राम की भूमिका निभा रहे पात्र ने जैसे ही बाण चलाया, रावण का शरीर लपटों से घिर गया. उसकी आंखों से भी आग निकलने लगी. सूती कपड़ों से बने और बारूद व आतिशबाजी से लदे उस पुतले के टुकड़े तेज आवाज के साथ फटने लगे. अंत में झूलता हुआ रावण का भारी-भरकम ऊपरी हिस्सा आग के समंदर में आ गिरा. इसे देखते ही चारों तरफ राजा राम की जय का शोर गूंज उठा और लोग खुशी से झूमकर नाचने लगे.