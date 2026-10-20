कानपुर का ऐतिहासिक दशहरा; ब्रिटिश पत्रकार डब्लू.एच. रसेल की 168 साल पहले लिखी डायरी में दर्ज है अनोखा इतिहास
कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल ने साझा की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:32 PM IST
कानपुर : कानपुर में दशहरे और रावण दहन की परंपरा सदियों पुरानी है. कानपुर के दशहरे का बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक पक्ष भी है. यहां मनाए जाने वाले दशहरे की भव्यता-दिव्यता के अंग्रेज भी कायल थे. यही कारण रहा कि अंग्रेज पत्रकार डब्ल्यू. एच. रसेल ने कानपुर के दशहरे का विस्तृत वर्णन भी किया.
कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल बताते हैं कि 168 साल से कानपुर में दशहरा मनाने की परंपरा है. दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य है कि वर्ष 1858 में ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू. एच. रसेल कानपुर आए थे. रसेल ने अपनी किताब 'माय डायरी इन इंडिया' में कानपुर के रावण दहन का आंखों देखा हाल लिखा था.
विशालकाय रावण और भीड़ का रोमांच : ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू.एच. रसेल ने अपनी डायरी में लिखा है कि 17 अक्टूबर 1858 को वह कानपुर में थे. कैंप और किले के बीच खुली जमीन पर उन्होंने 70 से 80 फीट ऊंचा एक विशालकाय पुतला देखा. जिसके कई दानवाकार सिर और तमाम भुजाएं थीं. यह राक्षस राज रावण का पुतला था. पत्रकार ने अपनी डायरी में लिखा कि तब अंग्रेजों को बताया गया था कि राम ने बंदरों की सहायता से रावण का वध किया था और इसी जीत की खुशी में हिंदू यह त्योहार मनाते हैं.