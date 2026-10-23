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कानपुर उमा हत्याकांड; पति और बेटे का होगा नार्को टेस्ट, डेढ़ महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली

हत्या के डेढ़ महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में एक सितंबर को हुई उमा देवी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब एक नया कदम उठाने जा रही है. घटना को करीब डेढ़ महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. अब पुलिस ने मृतका के पति शिवमंगल कुशवाहा और उनके बेटे अमरीष का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया है. दोनों पिता-पुत्र ने अपनी मर्जी से इसके लिए हामी भर दी है. पुलिस कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है.

रावतपुर के रहने वाले बुक स्टॉल संचालक शिवमंगल कुशवाहा की पत्नी उमा देवी की 1 सितंबर को घर के अंदर हत्या कर दी गई थी. उनका शव घर में कुर्सी पर मिला था और मुंह व नाक को दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी. घटना के वक्त घर की अलमारी टूटी हुई थी जिसमें से करीब 24 लाख रुपये के गहने गायब होने की बात शिवमंगल कुशवाहा ने कही थी.