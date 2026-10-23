कानपुर उमा हत्याकांड; पति और बेटे का होगा नार्को टेस्ट, डेढ़ महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली

कानपुर उमा हत्याकांड; पति और बेटे का होगा नार्को टेस्ट, डेढ़ महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली
घटना के वक्त अमरीष के मोबाइल पर कंपनी का एक मैसेज आया था जिससे उसकी मौजूदगी घटना स्थल पर दर्ज हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:37 PM IST
कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में एक सितंबर को हुई उमा देवी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब एक नया कदम उठाने जा रही है. घटना को करीब डेढ़ महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. अब पुलिस ने मृतका के पति शिवमंगल कुशवाहा और उनके बेटे अमरीष का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया है. दोनों पिता-पुत्र ने अपनी मर्जी से इसके लिए हामी भर दी है. पुलिस कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है.
रावतपुर के रहने वाले बुक स्टॉल संचालक शिवमंगल कुशवाहा की पत्नी उमा देवी की 1 सितंबर को घर के अंदर हत्या कर दी गई थी. उनका शव घर में कुर्सी पर मिला था और मुंह व नाक को दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी. घटना के वक्त घर की अलमारी टूटी हुई थी जिसमें से करीब 24 लाख रुपये के गहने गायब होने की बात शिवमंगल कुशवाहा ने कही थी.
मौके पर अलमारी और लॉकर की हालत देखकर पुलिस को पहले दिन से ही किसी अपने पर शक है. जांच के दौरान पुलिस को बेटे अमरीष की मोबाइल लोकेशन भी संदिग्ध मिली थी. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त अमरीष के मोबाइल पर कंपनी का एक मैसेज आया था जिससे उसकी मौजूदगी वहां दर्ज हुई थी. हालांकि इसके बावजूद पुलिस के पास अमरीष के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है.
पूछताछ के दौरान अमरीष गहनों के बारे में कुछ साफ-साफ नहीं बता पा रहा है. इसी बात को दूर करने के लिए अमरीष ने खुद पुलिस कमिश्नर से कहा था कि अगर पुलिस को उस पर शक है, तो वह अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है. पिता और बेटे दोनों की तरफ से हामी मिलने के बाद पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेने में जुटी है.
डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि एक-दो दिन में कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए दोनों को गाजियाबाद या अहमदाबाद ले जाया जा सकता है.
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