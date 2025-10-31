ETV Bharat / state

साइबर क्राइम के आरोप में क्रिकेटर समेत दो गिरफ्तार, 35 घटनाओं को दे चुके थे अंजाम

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर करते थे ठगी. बैंक अधिकारी होने का झांसा देकर फोन करते थे.

पुलिस की गिरफ्त में साइबर फ्राड.
पुलिस की गिरफ्त में साइबर फ्राड. (Photo Credit: Commissionerate Media Cell)
October 31, 2025

कानपुर : क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने जैसे कई प्रलोभन देकर ठगी करने वाले दो जालसाजों में कानपुर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. दोनों जालसाज बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे. आरोपियों में एक युवक क्रिकेट खिलाड़ी है.


डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अब तक ठगी की 35 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. ठगी की रकम से उन्होंने महंगे बैट, किट बैग व थार कार खरीदी थी. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में दोनों शातिरों ने बताया कि वे सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे. कोविड काल के दौरान नौकरी छूटी तो वे इंडिया लौट आए. यहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई. जिसने साइबर ठगी की बारीकियों और गुर सिखाए.


डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर साउथ के गुजैनी निवासी सुनील कुमार खन्ना के पास कुछ समय पहले एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए उन्हें क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने झांसा दिया और फिर उनसे 1.35 लाख रुपये की ठगी कर ली थी. मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई. विभिन्न बैंकों का डाटा, मोबाइल का डाटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ईमेल आईडी, इंटरनेट डाटा खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान हुई.

पुलिस टीम ने पंजाब पुलिस की मदद से बागपत निवासी अनुज तोमर को चंडीगढ़ और उसके साथी विवेक शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. अनुज ने एमबीए और विवेक ने बीटेक किया है. दोनों एक साथ पढ़ाई करने के बाद ही सिंगापुर स्थित एक कंपनी में काम कर रहे थे. अनुज सिंगापुर की कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था. कोविड के समय उनकी नौकरी छूट गई थी तो इंडिया लौट आए थे. जहां उनकी मुलाकात एक युवक से मिलकर साइबर ठगी की घटनाएं करने लगे. साइबर ठग विवेक शर्मा क्रिकेटर है. उसने मोहाली, हरियाणा, चंडीगढ़ के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था. आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 1 थार आदि सामान बरामद हुआ है. आरोपियों के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : रामपुर में आठ साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, 113 एटीएम कार्ड मिले, थार से चलते थे, ऐसे करते थे ठगी

यह भी पढ़ें : शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 95 लाख की ठगी, दो महिलाओं सहित तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार

