ETV Bharat / state

कानपुर में सीवर टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूर फंसे, पुलिस-SDRF के प्रयास के बावजूद नहीं बची जान

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में बुधवार सुबह हुई दुखद घटना.

मजदूरों के टैंक में मरने की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन.
मजदूरों के टैंक में मरने की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूर बेहोश हो गए. टैंक से काफी देर तक आवाज न आने पर बाहर मौजूद साथी ने मदद की गुहार लगाई और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत से करीब एक घंटे के बाद दोनों को टैंक के बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मजदूरों के टैंक में फंसने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम.
मजदूरों के टैंक में फंसने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार का ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके के अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. दोनों को निकाल हैलट हॉस्पिटल भेजा गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मजदूरों के टैंक में फंसने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम.
मजदूरों के टैंक में फंसने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)



प्राथमिक जांच के अनुसार कर्नलगंज थाना क्षेत्र निवासी इरफान अपने साले जावेद और आबिद के साथ सीवर टैंक की सफाई करने अपार्टमेंट में पहुंचा था. शुरुआत में तीनों ने मिलकर पहले राउंड की सफाई की और बाहर आ गए, लेकिन दूसरे राउंड की सफाई के लिए जावेद और आबिद नीचे उतरे. इरफान के अनुसार काफी देर तक उनकी कोई आवाज नहीं आने पर उसने मदद के लिए शोर मचाया और 112 नंबर पुलिस को सूचना दी. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : ढक्कन टूटने से सीवर टैंक में गिरा सिपाही, बचाने के लिए बड़ा भाई भी कूदा, जहरीली गैस से दोनों की मौत

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में जहरीली गैस से तीन मजदूरों की मौत, सीवर टैंक की शटरिंग खोलते समय हुआ हादसा, फोर्स तैनात

TAGGED:

KANPUR TRAGEDY
KANPUR DEATH IN SEWER TANK
ACCIDENT DURING SEWER TANK CLEANING
SEWER TANK ACCIDENT
DEATH IN SEWER TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.