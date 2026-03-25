कानपुर में सीवर टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूर फंसे, पुलिस-SDRF के प्रयास के बावजूद नहीं बची जान
कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में बुधवार सुबह हुई दुखद घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:09 AM IST
कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूर बेहोश हो गए. टैंक से काफी देर तक आवाज न आने पर बाहर मौजूद साथी ने मदद की गुहार लगाई और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत से करीब एक घंटे के बाद दोनों को टैंक के बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार का ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके के अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. दोनों को निकाल हैलट हॉस्पिटल भेजा गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
प्राथमिक जांच के अनुसार कर्नलगंज थाना क्षेत्र निवासी इरफान अपने साले जावेद और आबिद के साथ सीवर टैंक की सफाई करने अपार्टमेंट में पहुंचा था. शुरुआत में तीनों ने मिलकर पहले राउंड की सफाई की और बाहर आ गए, लेकिन दूसरे राउंड की सफाई के लिए जावेद और आबिद नीचे उतरे. इरफान के अनुसार काफी देर तक उनकी कोई आवाज नहीं आने पर उसने मदद के लिए शोर मचाया और 112 नंबर पुलिस को सूचना दी. मामले की जांच की जा रही है.
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