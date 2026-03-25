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कानपुर में सीवर टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूर फंसे, पुलिस-SDRF के प्रयास के बावजूद नहीं बची जान

मजदूरों के टैंक में मरने की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूर बेहोश हो गए. टैंक से काफी देर तक आवाज न आने पर बाहर मौजूद साथी ने मदद की गुहार लगाई और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत से करीब एक घंटे के बाद दोनों को टैंक के बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मजदूरों के टैंक में फंसने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार का ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन इलाके के अपार्टमेंट के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दो मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. दोनों को निकाल हैलट हॉस्पिटल भेजा गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.