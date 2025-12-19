ETV Bharat / state

क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी व मशीन लर्निंग पर दुनिया के दिग्गज रखेंगे अपनी बात, 50 शोध पत्र होंगे प्रस्तुत

इंस्टीट्यूट में आएंगे डीआरडीओ व आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स. ( Photo Credit; ETV Bharat )