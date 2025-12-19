ETV Bharat / state

क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी व मशीन लर्निंग पर दुनिया के दिग्गज रखेंगे अपनी बात, 50 शोध पत्र होंगे प्रस्तुत

बेसिक सिक्योरिटी से लेकर क्वांटम कंप्यूटर के उपयोग, सुरक्षा, चुनौतियों पर होगी बात. इजरायल और अबूधाबी से विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़ेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
इंस्टीट्यूट में आएंगे डीआरडीओ व आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स. (Photo Credit; ETV Bharat)
कानपुर: शहर के एलनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल से 22 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन होगा. 20 और 21 दिसंबर को जहां रूमा स्थित संस्थान में डीआरडीओ, आईआईटी कानपुर से विशेषज्ञ आएंगे. वहीं, अबूधाबी और इजरायल से विशेषज्ञ ऑनलाइन चर्चा में शामिल होंगे. कांफ्रेंस का विषय- क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी विद मशीन लर्निंग रखा गया है. गुरुवार को संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज मिश्रा ने इस संबंध में मीडिया से वार्ता कर उन्हें जानकारी दी.

उन्होंने बताया, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग देश के अधिकतर संस्थान अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं. इसी तरह हमारे संस्थानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. क्योंकि भारत में साइबर अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रतिदिन ही इनकी संख्या लाखों में पहुंच रही है.

प्रो. मनोज मिश्रा, निदेशक, ऐलनहाउस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Video Credit; ETV Bharat)

प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, दो दिनों तक यहां विशेषज्ञ बेसिक सिक्योरिटी से लेकर क्वांटम कंप्यूटर के उपयोग में सुरक्षा संबंधी जरूरतों पर बात करेंगे. डीआरडीओ व आईआईटी कानपुर के अलावा अबूधाबी से डॉ. संजय रावत एलएलएम्स एंड साइबर सिक्योरिटी पर जहां अपनी बात रखेंगे, वहीं इजराइल स्थित बार-इलान यूनिवर्सिटी से प्रो. बोए जत्साबान भी ऑनलाइन मौजूद रहकर क्रिप्टोग्राफी व क्वांटम कंप्यूटर विषय पर सभी से संवाद करेंगे. इनके अलावा आईआईटी कानपुर से प्रो. नितिन सक्सेना, प्रो. सौमित्र सानाध्य, डीआरडीओ से डॉ. भूपेंद्र सिंह, डॉ. प्रशांत वर्मा व आईएसएम धनबाद से डॉ. अभय सिंह अपनी जानकारियां साझा करेंगे.

मनोज ने बताया, इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के लिए संस्थान को देश और दुनिया से 100 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए. जिनमें से 50 शोध पत्रों को प्रेजेंटेशन के लिए चयनित किया गया है, सभी की थीम सिक्योरिटी है. उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को इसी कांफ्रेंस का एक दिन का सत्र डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि आगरा में आयोजित होगा, वहां के विवि से संस्थान ने करार किया है.

