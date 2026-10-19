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कानपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई; 65 बसों का चालान 10 को सीज किया गया

कानपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों पर परिवहन विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है. परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर 65 बसों के चालान किए गए, जबकि नियमों का उल्लंघन मिलने पर 10 बसों को सीज कर दिया गया है.

ऑपरेशन कवच 3.0 के तहत दो दिन चला विशेष अभियानयात्री बसों में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 'ऑपरेशन कवच 3.0' अभियान चलाया गया. यह विशेष चेकिंग अभियान 16 और 17 अक्टूबर को दो दिनों तक लगातार जारी रहा.