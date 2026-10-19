कानपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई; 65 बसों का चालान 10 को सीज किया गया
अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 11:43 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों पर परिवहन विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है. परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर 65 बसों के चालान किए गए, जबकि नियमों का उल्लंघन मिलने पर 10 बसों को सीज कर दिया गया है.
ऑपरेशन कवच 3.0 के तहत दो दिन चला विशेष अभियानयात्री बसों में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 'ऑपरेशन कवच 3.0' अभियान चलाया गया. यह विशेष चेकिंग अभियान 16 और 17 अक्टूबर को दो दिनों तक लगातार जारी रहा.
इस दौरान प्रवर्तन टीमों ने शहर के विभिन्न मार्गों और चौराहों पर बसों की सघन जांच की. जांच के दौरान टीमों ने न केवल यात्री सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों की परख की, बल्कि बस बॉडी कोड एआईएस-119, 135 और 052 के तय मानकों के पालन की भी गहराई से पड़ताल की.
परिवहन विभाग की चेकिंग में बसों के अंदर कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं. प्रमुख कमियों में यह बात सामने आई कि कई बसों में क्षमता से अधिक सीटें लगाई गई थीं और आपातकालीन निकास की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा बसों में अग्निशमन यंत्रों की भारी कमी पाई गई और कई बसें बिना वैध परमिट के ही सड़कों पर दौड़ती हुई मिलीं.
आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि बसों की छत या कैरियर पर निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई तक सामान लादना भी सड़क हादसों के खतरे को काफी बढ़ा देता है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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