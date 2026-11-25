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कानपुर के जाम वाले 42 चौराहों पर अब होगा ये काम

कानपुर: शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा जाम की समस्या से राहत दिलाने के मकसद से संचालित प्रोजेक्ट गिफ्ट (गाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रैफिक) के अंतर्गत शहर के 42 प्रमुख चौराहों की अब सूरत बदली जाएगी. दरअसल, पूरे सूबे में ये बात सभी को पता है कि इस औद्योगिक नगरी पर जो जाम का दाग सालों से लगा है वह मिटाए नहीं मिट रहा. अब ट्रैफिक विभाग के अलावा खुद शहर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर व नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शहर के 42 प्रमुख चौराहों को व्यवस्थित कर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की ठोस तैयारी कर ली है.





इसी दिशा में कवायद करते हुए दोनों ही आला अफसरों ने मंगलवार देर रात कानपुर के दो प्रमुख चौराहों- घंटाघर व बड़ा चौराहा का निरीक्षण किया. इसके बाद अफसरों ने चौराहों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को परखा और फिर प्लानिंग कर चौराहे के सुंदरीकरण को लेकर खाका खींचा.