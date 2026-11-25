कानपुर के जाम वाले 42 चौराहों पर अब होगा ये काम
इस अनूठी कवायद को लेकर डीएम ने बड़ा चौराहा और घंटाघर चौराहे का किया स्थलीय निरीक्षण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:52 AM IST
कानपुर: शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा जाम की समस्या से राहत दिलाने के मकसद से संचालित प्रोजेक्ट गिफ्ट (गाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रैफिक) के अंतर्गत शहर के 42 प्रमुख चौराहों की अब सूरत बदली जाएगी. दरअसल, पूरे सूबे में ये बात सभी को पता है कि इस औद्योगिक नगरी पर जो जाम का दाग सालों से लगा है वह मिटाए नहीं मिट रहा. अब ट्रैफिक विभाग के अलावा खुद शहर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर व नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शहर के 42 प्रमुख चौराहों को व्यवस्थित कर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की ठोस तैयारी कर ली है.
इसी दिशा में कवायद करते हुए दोनों ही आला अफसरों ने मंगलवार देर रात कानपुर के दो प्रमुख चौराहों- घंटाघर व बड़ा चौराहा का निरीक्षण किया. इसके बाद अफसरों ने चौराहों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को परखा और फिर प्लानिंग कर चौराहे के सुंदरीकरण को लेकर खाका खींचा.
डीएम बोले पैदल यात्रियों की सुविधाओं का भी रखना होगा ध्यान: डीएम ने कहा चौराहों के विकास कार्यों में सड़क सुरक्षा, पैदल यात्रियों की सुविधा और यातायात के सुचारु संचालन को प्राथमिकता देनी होगी. इसके लिए सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा में बेहतर काम कराया जाए. बोले प्रोजेक्ट गिफ्ट का मकसद कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना, जाम की समस्या को कम करना तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है. डीएम ने कहा, अब वह लगातार सभी 42 प्रमुख चौराहों का खुद निरीक्षण करेंगे और हर चौराहे की जो दिक्कतें हैं, उन्हें दूर कराएंगे.
शहर के प्रमुख जाम वाले चौराहे
- कल्याणपुर चौराहा
- जरीब चौकी चौराहा
- टाटामिल चौराहा
- घंटाघर चौराहा
- परेड बाजार
- रावतपुर चौराहा
- नौबस्ता चौराहा
- बारादेवी चौराहा
- चावला मार्केट चौराहा
- नंदलाल चौराहा
- बर्रा बाईपास चौराहा