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ट्रेनी पायलट विमान के प्रोपेलर की चपेट में आईं, DGCA ने शुरू की जांच

कानपुर कैंट स्थित गर्ग एविएशन फ्लाइंग क्लब में नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान हुई हादसा.

ट्रेनी पायलट घायल
ट्रेनी पायलट घायल (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 9:45 AM IST

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कानपुर : कैंट स्थित गर्ग एविएशन फ्लाइंग क्लब में नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है. प्रशिक्षण ले रही गुरुग्राम निवासी रिया बत्रा लैंडिंग के बाद विमान का इंजन पूरी तरह बंद होने से पहले ही नीचे उतरने लगीं. इस जल्दबाजी के कारण वह विमान के घूमते हुए प्रोपेलर की चपेट में आकर घायल हो गईं. उन्हें तत्काल सर्वोदय नगर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पीठ की चोट पर टांके लगाए गए हैं. फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की दिल्ली और लखनऊ की टीमों ने रविवार को मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जो सोमवार को भी जारी रहेगी. जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित उड़ान प्रशिक्षक को ड्यूटी से हटा दिया गया है. साथ ही हादसे का शिकार हुए विमान के संचालन पर भी जांच पूरी होने तक रोक लगा दी गई है.

वर्ष 1995 से संचालित इस एकेडमी में मौजूदा समय में 130 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं. घायल रिया बत्रा पिछले एक साल से यहां ट्रेनिंग ले रही हैं. वह दो इंजन वाले विमान को उड़ाने का 3 घंटे का शुरुआती अनुभव हासिल करने के बाद, अब 15 घंटे के अगले चरण का प्रशिक्षण पूरा कर रही थीं. फ्लाइंग क्लब के सेफ्टी मैनेजर राजीव भल्ला के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 8:40 बजे विमान सुरक्षित लैंड हुआ था, लेकिन इंजन बंद होने से पहले उतरने के कारण यह हादसा हुआ.

क्या होती है नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग? : पायलट बनने के सफर में रात की उड़ान का प्रशिक्षण एक बेहद जरूरी हिस्सा है. इसके तहत प्रशिक्षु पायलट को एक कुशल और अनुभवी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में रात के अंधेरे में विमान को सुरक्षित उड़ाने और लैंड करने की बारीकियां सिखाई जाती हैं.

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ट्रेनिंग विमान से दुर्घटना
KANPUR GARG AVIATION FLYING CLUB
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